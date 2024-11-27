新加坡金管局：全球經濟面臨更大的不確定性

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-27 17:00

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新加坡金管局周三 (27 日) 警告，面對貿易摩擦和地緣政治角力加劇，全球貨幣政策存在不確定性。

新加坡金管局周三在其年度《金融穩定評估》(Financial Stability Review) 中表示：「全球經濟面臨更大的不確定性、貿易緊張局勢和地緣政治衝突，這可能會增加不利衝擊的可能性。」

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新加坡金管局表示，金融失衡的累積、估值過高和槓桿化部位可能會放大這些風險。金管局補充稱，市場波動的潛在觸發因素​​包括，日本央行的利率決定比預期更強硬，美國經濟數據挑戰軟著陸說法，以及對財政可持續性的擔憂。

美國 7 月非農就業數據弱於預期，引發了對美國經濟衰退的擔憂，以及日本央行升息後對借貸成本的擔憂，導致全球市場在 8 月份陷入混亂。日本股市遭遇 1987 年以來最嚴重的單日拋售，全球新興市場貨幣大幅下挫。

將匯率作為主要政策工具的新加坡金管局，在 10 月沒有採取任何措施。這與許多已開發國家的降息形成了鮮明對比。

在房地產領域，金管局指出，「國內利率的放寬可能提振了市場情緒」。目前的措施抑制了過度的房地產需求，金管局預計，由於供應增加和需求壓力緩解，租賃市場將「基本穩定」。

金管局還認為，利率上升、全球經濟成長放緩和貿易緊張局勢升級導致信貸成本上升和貸款量下降，銀行的獲利能力和資本狀況可能會受到壓力。