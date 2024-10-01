量價齊跌！新加坡今年第三季房價跌1.1% 去年第二季來首見

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-01 15:25

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最新數據顯示，新加坡今年第三季房價下跌 1.1%，自 2023 年第二季以來的首次下降，主要因為市場銷售放緩，整體銷量則季減 11%，非有地私宅價格在第三季亦季減 0.3%，與前一季的上升 0.6% 相反。

新加坡市區重建局今 (1) 日公佈的第三季房市初估數據顯示，該國新屋銷售即將迎來全球金融危機以來最糟一年，因購屋限制政策和高利率讓買家望而卻步。最終數據將在本月底公布。

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若以今年前 9 個月來看，整體私宅價格上升 1.1%，低於去年同期的 3.9% 漲幅。在銷量方面，第三季銷量季減 11%，今年前 9 個月銷量亦年減 8.1%。

數據顯示，跌幅最大的是有地住宅價格，下跌了 3.8%，代表高檔私宅的核心中央區 (CCR) 非有地私宅價格下滑 1.5%，延續前一季的跌勢。

代表大眾化私宅的中央區以外 (OCR) 地區的私宅價格在第三季稍微下滑 0.1%，與前一季的上升 0.2% 相反。

摩根士丹利預估今年私宅價格整體將保持不變，並預估第四季房價將下降 1%，明年再降 5%。摩根士丹利分析師 Wilson Ng 和 Derek Chang 今日出具研究報告指出，房價在第三季下跌是因為有地住宅跟市中心房價下滑所致。

在房市成交件數方面，今年第三季總成交件數為 4372 套，不如第二季的 4915 套，且較去年同期 5201 套少了 15.9%。

房地產經紀公司 OrangeTee Group 首席研究員兼策略師 Christine Sun 表示，由於生活成本和高利率，購屋者現在「更加克制」。

與此同時，今年第三季組屋 (公共住宅) 轉售價季增 2.5%，增幅為 2022 年第三季以來之最，交易量也大增約 20%。

新加坡建屋發展局今日發佈預估數據時指出，上述數據在很大程度上反映 8 月降溫措施前的市況。今年第三季組屋轉售價連 18 季成長，與市場的強勁需求及供應吃緊有關，今年達到最低居住年限 (MOP) 的新組屋數量少於去年。

今年 8 月 20 日，新加坡政府實施新一輪轉售組屋降溫措施，把建屋發展局房貸貸款上限從 80% 降至 75%，為轉售組屋市場降溫。