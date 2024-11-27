川普宣布對中國加徵10%關稅？經濟學者談北京該如何接招

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-27 15:00

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美國準總統川普周一（25 日）在社交平台 Truth Social 上聲稱，將對中國進口商品再加徵 10% 關稅，理由是麻醉劑等非法藥物大量湧入。

據《彭博》報導，川普說，他跟中國多次談到打擊毒品的問題，「尤其是被運進美國的芬太尼，但都沒有用」。他提到，中國官員曾向他保證，抓到毒販就處死，「但沒有任何下文」。

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川普說，在中方停止這些行為前，他將對中國商品額外加徵 10% 的關稅。

據《界面新聞》周三報導，羅志恒等粵開證券經濟學家認為，面對川普再度對華加徵關稅，中國可從關稅反制、擴大內需、出口布局多元化、企業出海與國際利益共同體等方面入手。

一是及時提出對美國關稅政策的反制措施，增加與美國的談判籌碼。參考「川普 1.0」時期的經驗，中國可透過對美加徵關稅和出口管制等方式予以反制。「川普 2.0」對華加徵關稅的覆蓋範圍更廣、力度更大，中國的反制措施也要持續升級。

近些年中國提出了一系列具有反制效果的法律法規，包括《中華人民共和國反外國制裁法》、《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》等，讓因應外國歧視性措施問題的工具箱更加豐富。

羅志恒等粵開證券經濟學家說，未來要進一步豐富政策工具箱，提高反制措施的靈活性和有效性，實現對貿易保護主義的有力打擊。

二是在外部環境不穩定性不確定性上升的背景下，要加大財政貨幣逆周期調節力度，積極擴大內需，對沖外需可能的下滑。不要糾結於要投資還是消費，投資和消費都要，投資在於找到有經濟或者社會效益的投資領域。

羅志恒等粵開證券經濟學家說，建議 2025 年赤字大膽突破 3%，一次性大幅增加赤字規模；財政支出結構向醫療、教育、養老等公共消費領域傾斜，解決居民後顧之憂，提高居民的消費意願。

貨幣政策方面，用好總量和結構性政策工具，該降準降準，該降息降息，提振居民消費和企業投資的需求；加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持。

三是出口布局和出口競爭力方面，有必要進一步加速出口區域布局調整，提高出口的綜合競爭力。

根據上一輪美國加徵關稅的經驗，雖然美國對華加徵關稅影響中國對美國的直接出口，但中國可以以轉口貿易、商品組裝環節外遷、企業出海等方式因應。

中國也在著力擴展新的貿易夥伴，特別是「一帶一路」國家。