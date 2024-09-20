新加坡GIC投資長：降息後的市場榮景恐為曇花一現
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-20 15:20
新加坡主權財富基金 GIC 投資長 Jeffrey Jaensubhakij 稱，在通膨風險上升的情況下，聯準會周三 (18 日) 大幅降息後的市場榮景，可能只是曇花一現。
Jaensubhakij 在 2024 年米爾肯研究院亞洲高峰會上表示：「目前，我們應該享受它。但請做好準備，美國、歐洲、日本的勞動力市場緊張，因此通膨風險可能會更快捲土重來。」
他表示，隨著美國正在大選周期，政治人物可能會向市場推出不必要的刺激措施，以贏得選票。
Jaensubhakij 補充說，GIC 支持的許多公司都需要借入資金，並希望利率進一步下降。
他指出，在某種程度上，利率市場表明，人們需要大幅降息，就好像經濟即將陷入衰退一樣，但另一方面，股市仍然表示，經濟正要加速成長，獲利成長將會回歸。他強調，這兩種看法，只會有一個是對的。
- 9/19免費實體講座教你ETF實戰技巧
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 全台首檔航運ETF預計9/20正式掛牌 全球貿易暢旺有利航運業前景，「這主題」買點到？
- 美國聯準會下猛藥降息50個基點，爲什麽美股反而跌了？
- 全球貿易保護主義浪潮來襲！ 航運繞道需求激增，全球航海王後市看俏
- 中秋前布局時機到？ 專家：大盤反彈機率逾8成，趁回檔買「這檔」比電子股更具競爭力
下一篇