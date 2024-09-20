新加坡GIC投資長：降息後的市場榮景恐為曇花一現

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-20 15:20

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新加坡主權財富基金 GIC 投資長 Jeffrey Jaensubhakij 稱，在通膨風險上升的情況下，聯準會周三 (18 日) 大幅降息後的市場榮景，可能只是曇花一現。

Jaensubhakij 在 2024 年米爾肯研究院亞洲高峰會上表示：「目前，我們應該享受它。但請做好準備，美國、歐洲、日本的勞動力市場緊張，因此通膨風險可能會更快捲土重來。」

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他表示，隨著美國正在大選周期，政治人物可能會向市場推出不必要的刺激措施，以贏得選票。

Jaensubhakij 補充說，GIC 支持的許多公司都需要借入資金，並希望利率進一步下降。