騰雲啖AI數位轉型版圖 兩檔公司債成功募資7億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-27 11:50

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騰雲 (6870-TW) 發行 5 年期無擔保可轉換公司債競價拍賣 (68702-TW) 開標，規模達 3.5 億元，合格投標張數達 12249 張，超額認購倍數近 4 倍，得標均價為 112.33 元；展望後市，騰雲表示，將持續專注提供客戶 AI 應用與數位轉型解決方案，未來數年有龐大成長空間。

騰雲說明，此次無擔保可轉換公司債的競拍底價設定為 101 元，轉換價為 236.6 元，最低得標價格為 108.64 元，最高得標價格為 130.00 元，加權平均得標價格達 112.33 元。

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而除了成功競拍的 3.5 億元，騰雲另有 3.5 億元的詢價圈購公開承銷 (68701-TW)，兩檔公司債總募資金額共 7 億元，預計於 12 月中旬前完成。

騰雲主要提供智慧零售、智慧城市的一站式的客商金流解決方案，騰雲執行副總張婷婷表示，透過 AIagent 和數位分身 (digitaltwins) 輔助及優化決策流程，可協助客戶緩解第一線人力不足與人員流動的壓力，然而，仍有 91% 的零售業者尚未將 AI 納入年度規劃，顯示市場對 AI 技術的應用仍有巨大成長空間，也是騰雲未來幾年發展的重要機會點。