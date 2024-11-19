〈中信金法說〉總座看川普2.0影響「兩好兩壞」 估美今明年再降息5碼

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-19 20:13

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中信金 (2891-TW) 今 (19) 日召開法人說明會，談及川普即將重返白宮，總經理高麗雪認為，以川普選前提出的政策來看，影響應是「兩好兩壞」，以中信金來說，未來可持續關注三大商機，預估美國今年底會再降息 1 碼、明年再降 4 碼，至於降息對於銀行的影響，高麗雪直言，中信早已提前布局，對淨利息收入 (NII) 反而有一些正面。

談及川普上任後的影響，高麗雪表示，要看他的貿易、財政、移民及產業監管的政策，可能有幾項不利的，首先是加徵關稅，全球經濟將面臨高度不確定性；第二是驅逐非法移民，恐對美國物價、生產活動可能會有一些干擾。至於有利的方面，首先在降稅方面，調降企業、個人所得稅，將有助活絡商業活動、支撐經濟成長；其次，監管鬆綁對於科技及經濟發展將有助益。

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關於美國貨幣政策接下來走向，高麗雪指出，聯準會是從 9 月開始降息，雖然川普當選美國總統，但未來利率走勢的趨勢仍不變，預期可能在他上任之後，降幅會有一些修正，會持續來確認他的方向。

根據目前中信金內部評估，今年底有機會可以再降息 1 碼、明年有機會再降息 4 碼，高麗雪強調，這是動態調整的，要再看整體美國政策的一些調整，相對應的預估也會隨之修正；美元的部分，不確定的因素還滿多的，雖然目前處於整理的格局，但會比過去預估的更為強勢一些。

對於公司業務的影響，高麗雪分享有幾個商機未來要持續關注，首先，川普提出加徵關稅等的貿易政策，可能會影響不同產業在供應鏈中的重組與移轉的商機，可望提供較多的資本投資等機會，值得留意；其次，整個世界在多極化的發展下，期待有新商機出現；第三，在 AI 趨勢的浪潮下，可望產生更多商業機會。她認為，這些都是中信在海外發展可持續關注的商機。

外界一般認為，降息對於保險業相對有利、對銀行業較為不利，但高麗雪透露，以中信銀行來說，很早就開始在調節長債與短債的布局狀況，因此，根據截至 9 月底止的資產負債配置狀況，降息對於中信銀的淨利息收入 (NII) 目前的影響，其實不是負面的，反而有一點正面的影響。