〈中信金法說〉明年股利「有機會」2元起跳 銀行拓點瞄準這2國

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-19 19:31

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中信金 (2891-TW) 今 (19) 日召開法人說明會，由於今年前 10 月獲利亮眼，EPS 已衝上 3.2 元，外界關注，明年現金股利是否有機會看到 2 元以上？總經理高麗雪鬆口「有機會」，以獲利來看確實有條件發放，但要考量的因素很多，須等明年向董事會報告後才能定案。高麗雪指出，海外業務一直都是中信銀行的亮點，前三季獲利仍舊強勁，並透露柬埔寨、馬來西亞是未來爭取布局的區域。

中信金法說會由總經理暨發言人高麗雪、財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。媒體關心中信金明年股利發放情形，高麗雪表示，今年還沒有走完，沒有辦法預告股利要發多少，不過，以到 10 月底的獲利來看，EPS 已達 3.2 元，當然是有那個條件 (現金股利 2 元以上)，至於要發多少，還是有很多考量的因素。

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高麗雪進一步指出，要考量的因素包括明年要留多少資本來因應成長，另外還有一些限制，像是雙重槓桿比率 (DLR)、資本適足率 (CAR) 要維持在怎麼樣的水準，這些都會是影響到整體股利政策的方向，雖然以獲利來看有機會 (現金股利 2 元以上)，最後還是要等到明年跟董事會報告之後，再跟外界來做說明。

談及未來展望，高麗雪表示，今年以來台灣的出口表現仍舊不錯，帶動上半年經濟成長，展望第四季，雖然出口可能因去年基期比較高，相對來說表現會放緩，不過，新興科技應用的需求仍十分強勁，加上進口的展望持穩，整體來看，應該可以對台灣經濟提供一定的支撐。

台灣通膨方面，因為緩降的態勢是持續的，加上經濟基本面相對穩定，因此，中信金預測台灣央行會維持現在的政策利率，這個方向還是不會改變。

高麗雪提及，海外業務一直都是中信銀行的一個亮點，前三季海外獲利 170 億元，跟去年同期比較增加約 10%，占整體銀行獲利約 37%，應是全體國銀中海外業務占比最高的。高麗雪進一步指出，中信銀在柬埔寨、馬來西亞尚無據點，未來會積極爭取布局。

中信金今年前三季累計稅後純益創下歷史新高，子公司中信銀行同期獲利亦創新高，並居銀行同業之冠，台灣人壽則受惠於股利旺季及資本市場熱絡影響，獲利穩健成長，帶動金控整體獲利年成長達 21%。

中信銀行前三季合併稅後純益達 362.8 億元，主要受益於存放款基盤持續擴大，加上受到資本市場帶動，財富管理銷售動能強勁，信用卡及法人金融業務穩健成長，推動整體手續費收入上升；此外，金融商品操作得宜，使得交易收入增加，帶動整體稅後獲利較去年同期成長 14%。

中信銀行第三季之合併逾期放款比率為 0.47%，逾期放款覆蓋率為 350%，資產品質穩健。