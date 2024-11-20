〈焦點股〉中信金明年股利報喜 強漲3%創逾4個月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-20 10:26

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中信金 (2891-TW) 昨 (19) 日法說會報喜，由於今年前 10 月已賺贏去年，EPS 衝上 3.2 元，總經理高麗雪鬆口，明年現金股利「有機會」看到 2 元以上、中信金獲利狀況「有量能」發放。儘管台股今 (20) 日開高走低，但中信金股價逆勢上漲超過 3%，衝破 38 元，創下逾 4 個月新高，單日漲幅冠居金融股。

中信金今天吸引買盤進駐，盤中最高來到 38.05 元、漲幅 3.26%，為今年 7/16 以來的新高價，截至上午 10 點，成交量已爆出 6.3 萬張，交投相當熱絡。

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多數金融股今天欲振乏力，其中，富邦金、元大金下跌超過 1%，國泰金、華南金、台新金、第一金、兆豐金等，午盤前均震盪走弱。不過，玉山金、凱基金也相對有撐，股價力守平盤之上。

中信金今年前 10 月獲利亮眼，EPS 達 3.2 元，外界關注，明年現金股利是否有機會看到 2 元以上？高麗雪鬆口「有機會」，以獲利來看確實有量能發放，但要考量的因素很多，須等明年向董事會報告後才能定案。

高麗雪提及，海外業務一直都是中信銀行的一個亮點，前三季海外獲利 170 億元，年增約 10%，占整體銀行獲利約 37%，應是全體國銀中海外業務占比最高的。她進一步指出，中信銀在柬埔寨、馬來西亞尚無據點，未來會積極爭取布局。