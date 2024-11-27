網速連7年稱霸中國！上海打造全球領先的萬兆網路城市

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-27 15:03

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中國光纖網路持續發展，目前進入千兆 (Gigabit) 光網普及跟萬兆啟航的重要時期，10G PON 埠數在全球佔比超過 85%，千兆寬聘用戶數量在全球佔比也將近 70%，家庭戶均接入頻寬達 499.1Mbps。萬兆光網傳輸率是千兆的 10 倍。

《科創版日報》報導，中國信通院總工程師敖立近日在「萬兆光網中國行」上海站調研專題座談會上指出。萬兆光網是光纖網路發展的技術演進方向，未來將成為促進經濟社會數位化轉型的網路底座和關鍵支撐。10G PON 時代滿足了普遍千兆的寬頻接入能力，50G PON 則可以滿足普遍萬兆的接入需求。

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目前，中國已有 20 多個省市陸續開展萬兆光纖網路技術應用試點工作。

針對未來推進萬兆光網技術演進、產業發展和應用創新，敖立提出三點倡議；一是加快網路試點，積極推進萬兆光網試點部署應用，二是加強聯合攻關，加快推進解決關鍵核心技術問題，三是深化產業合作，營造萬兆光網產業發展良好環境，為未來規模部署奠定有利基礎。

上海市通信管理局黨組成員、副局長戴斌則指出，今年以來，上海市開展「光耀申城 萬兆啟航」建設實踐，取得顯著成績，50G PON 埠數、10G PON 埠佔比、萬人擁有 OTN 網站數等重點指標全國領先，在智慧家庭、智慧製造、一跳入算等領域示範頻出，融合應用新賽道逐步形成，創新研究不斷湧現，成立首個萬兆光網行業組織上海市通信學會「光耀申城」專委會，建立全國首個萬兆產業示範基地。

戴斌還說，上海將繼續實施落實「光耀申城 萬兆啟航」行動計畫，適度超前展開萬兆光網建設，深入探索萬兆光網融合應用，鼓勵上海企業積極參與國內國際的 F5G-A 技術標準的制定，依託專委會推動產業合作，助力上海建設成為具有世界影響力的「國際數位之都」。

上海市經濟和資訊化委員會基礎設施管理處負責人祁超表示，上海在全國率先建成「千兆城市」，寬頻平均下載速度連 7 年保持全國第一，光網路典型案例數達到 1000 個以上，應用場景不斷豐富。

目前，上海電信積極回應市政府建設雙萬兆城市的目標，推動萬兆光網發展全面賦能上海數位化轉型。上海電信已建成全球首個萬兆雲寬頻社區，並打算年底前在全市建成 26 個萬兆示範社區。

此外，上海移動目前已經確定萬兆光網試點社區，正制定相應的試點建設方案，年底前料將正式面向試點社區公開放號。上海移動將綜合應用 50G PON、FTTR、新一代無線局域網等技術，實現端到端的家庭萬兆上網。

上海電信副總工程師張堅平表示，該公司今年 5 月攜手產業生態各方聯合打造全國萬兆雲寬頻產業合作示範基地，希望在全光萬兆產業領域在創新孵化、商用驗證、生態合作與示範推廣起到作用。

上海交通大學電子資訊與電氣工程學院特聘教授義理林認為，萬兆光網的發展還要透過應用場景來驅動。從技術的角度來看，50G PON，甚至是未來的 100G、200G，產業界的信心很足，但要推動技術落地，需要業界提供更多場景的牽引，應用的驅動。