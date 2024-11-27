美PCE公布在即！德意志銀行：川普上台將推高通膨 Fed明年恐暫停降息

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-27 08:35

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在聯準會 (Fed) 首要通膨觀察數據 PCE 公布前夕，德意志銀行最新認為，Fed 在下月降息 1 碼後，明年可能暫停降息，主要因為川普回鍋將推高通膨。

德銀美國首席經濟學家 Matthew Luzzetti 告訴《彭博電視》說：「我認為，當 Fed 更新他們的預測時，你會看到失業率將會下降，經濟成長將會上升，通膨將會上升。 所以我認為這一動態肯定會支持 Fed 在更長的時間內暫停加息。」

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Luzzetti 也點出支持他的說法的兩個原因；一是美國經濟不會馬上放緩，這減輕 Fed 降息提振經濟成長的壓力，因消費者韌性持續顯現，就業數據也優於預期。其次，通膨率繼續徘徊在 2% 以上。

美國上月消費者物價指數上漲 2.6%，周三 (27 日) 也將公佈的 10 月個人消費支出指數 (PCE) 中獲得有關通膨的最新資訊。

雖然通膨率徘徊在 2% 目標利率上方，但許多華爾街人士預估，美國通膨率將在川普的領導下進一步走升。

Luzzetti 表示，川普的政策組合將使通膨率保持在 2.5% 以上，因為減稅政策將推動經濟成長和支出，且川普的保護主義貿易計畫可能會讓物價加速上漲。

在川普周一 (25 日) 宣布最新關稅措施後，經濟學家們再次擔心通膨上升的前景，美國消費者可能首當其衝受到關稅成本的影響，隨著企業尋求抵消進口成本，價格將會上漲。

Luzzetti 預估，Fed 將在 12 月會議上開始考量白宮政策，但這些考量可能會在隨後會議上充分反映在其決策之中。