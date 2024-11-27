美國未來商務部長何許人也？竟被封華爾街公敵！

鉅亨網編譯許家華 2024-11-27 10:40

‌



川普已提名對中國態度強硬的盧特尼克（Howard Lutnick）出任候任政府的商務部長，下列摘要《富比士》針對這位新任商務部長做的詳盡人物介紹。

63 歲的霍華德 · 盧特尼克（Howard Lutnick）是 Cantor Fitzgerald 公司執行長，近年來在金融界備受矚目。 2024 年比特幣大會在田納西州納許維爾召開，數千名加密貨幣愛好者匯聚一堂，盧特尼克在此發表了激動人心的演講，吸引了許多目光。在這場盛會上，唐納德 · 川普、維韋克 · 拉馬斯瓦米和小羅伯特 · 甘迺迪等知名政治人物也出席，令活動更加引人注目。

‌



背景故事

盧特尼克的故事並非一帆風順。2001 年 9 月 11 日恐怖攻擊當天，撞入了 93 至 99 層之間，由於 Cantor Fitzgerald 總部就位於大樓的 101 到 105 樓，辦公室內 658 名員工全數罹難，其中包括他的弟弟和摯友，他則因當下正送大兒子第一天上幼兒園而倖免於難。

這場悲劇促使他承諾將公司利潤的 25% 用於支持罹難者家屬，儘管最終支付了 1.8 億美元，但一些批評者認為這筆款項相較於公司恢復獲利後的表現顯得不夠慷慨。

盧特尼克的商業成就背後也隱藏著爭議。他的公司營運模式飽受批評，批評者認為他利用公司資源自我交易，損害了投資者的利益。

另外，許多前合夥人指責他透過各種手段榨取員工和投資者的資金，稱他為「華爾街最遭人恨的人」。法院文件顯示，他曾要求員工將薪資的一部分轉化為合夥人份額，但在員工離職時，卻以各種理由扣留他們的資金。這種做法讓許多人感到失望和憤怒，揭示了他在商業運作中不為人知的一面。

與川普關係緊密

盧特尼克與川普的關係可追溯到 1980 年代，當時兩人在紐約的商業圈內各自嶄露頭角。盧特尼克在 Cantor Fitzgerald 的職業生涯中積累了豐富的金融經驗，而川普則透過房地產開發而獲得名聲。兩人都在追求財富和權力的過程中，形成了某種相似的商業哲學，使得他們的關係逐漸加深。

在川普的第一個任期內，許多商界人士選擇與他劃清界限，但盧特尼克卻始終站在川普這邊。 2021 年初，川普開始籌建媒體和科技公司，夢想打造一個類似推特的社群平台，但他顯然不願意投入太多資金。此時，盧特尼克被視為一個理想的出資人，他不僅擁有豐富的金融背景，還善於利用華爾街的各種趨勢，包括特殊目的收購公司（SPAC），為私人公司注入流動性並將其上市。

川普的團隊曾與盧特尼克進行過多次會議，討論如何推進這項媒體計畫。根據《富比士》獲得的會議記錄，盧特尼克在會議上表現出色，令川普團隊對他的能力信心倍增。川普的團隊甚至表示：「會議效果絕佳。霍華德讓我們放棄其他 SPAC，3 月 30 日他會飛來與總統會面。」這種密切的合作關係顯示出盧特尼克在川普商業計畫中的重要性。

此外，盧特尼克在川普的過渡團隊中擔任聯合主席，進一步鞏固了他與川普之間的聯繫。當川普提名盧特尼克為商務部長時，他並未詳細討論盧特尼克的商業頭腦或貿易政策知識，而是強調了盧特尼克在 911 事件後的堅韌精神，稱他「對全世界都是一種激勵」。川普的這一表態不僅反映了他對盧特尼克個人經驗的認可，也暗示了他希望藉助盧特尼克的影響力來增強自己在商界的支持。

然而，這種緊密的關係也引發了外界的擔憂，尤其是在利益衝突方面。盧特尼克的公司與多家聯邦機構有業務往來，這可能會導致道德監督機構對他的任命產生質疑。

例如，知情人士透露，盧特尼克旗下的 Cantor Fitzgerald 正尋求加強與穩定幣巨擘 Tether 控股公司的合夥關係，除了將取得 Tether 的 5% 股權，也正安排與 Tether 合作，提供數十億美元貸款給以比特幣為抵押品的客戶，可能成為美國新政府的最新爭議。

盧特尼克的公眾形象常常與「華爾街公敵」這個標籤相連結。媒體對他的報道多集中在爭議和負面事件上，使得他在公眾心中的形象更加複雜。一方面，他被視為成功的商人，另一方面，他的商業方法又讓人們對他的道德標準產生懷疑。

儘管如此，盧特尼克似乎並不在意這些批評，他繼續推進自己的計畫，專注於為川普的政府招募合適的人才，顯示出他在政治和商業之間游刃有餘的能力。

未來商務部長

隨著盧特尼克即將擔任這一重要職務，公眾對他的期待與質疑交織在一起。他的強硬領導風格和對細節的執著，可能在未來的政府工作中發揮重要作用。

總體而言，霍華德 · 盧特尼克與川普的關係不僅是商業上的合作，更是彼此價值觀和經營理念的共鳴。然而，他與川普之間的合作也引發了對利益衝突的擔憂，尤其是在 Cantor Fitzgerald 與聯邦機構的業務往來方面。