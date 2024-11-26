終端需求弱預期 Q4 DRAM價格中止漲勢轉下跌

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-26 17:28

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TrendForce 今 (26) 日表示，展望第四季 DRAM 市況，原廠位元出貨量估較前一季增加，但因 HBM 排擠產能效應較預期弱，加上中系供應商擴產、PC OEM 和手機業者積極去化庫存，預期一般型 DRAM (conventional DRAM) 合約價、一般型 DRAM 與 HBM 合併合約價都將下跌。

研調指出，第三季 DRAM 產業營收為 260.2 億美元，季增 13.6%，儘管中國手機業者去化庫存和中系 DRAM 供應商擴產影響，前三大 DRAM 原廠 LPDDR4 及 DDR4 出貨量下降，但供應資料中心的 DDR5 及 HBM 需求上升，三大原廠延續前一季的上漲氛圍，加上 HBM 持續排擠整體 DRAM 產能，帶動合約價季增 8 至 13%。

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分析第三季 DRAM 產業營收情況，研調說，受惠伺服器及 PC DRAM 合約價上漲，前三大業者營收皆持續季增，三星營收 107 億美元，季增 9%，排名維持第一，主要其策略性出清 LPDDR4 及 DDR4 庫存，第三季整體位元出貨量持平上季。

SK 海力士第三季營收 89.5 億美元，季增 13.1%，排名第二，其位元出貨量季減 1 至 3%，反映即使 HBM3e 出貨量擴大，仍無法抵銷 LPDDR4 及 DDR4 出貨萎縮的影響。

排名第三的美光 (MU-US) 第三季營收為 57.8 億美元，季增高達 28.3%，主要受惠其伺服器 DRAM 及 HBM3e 出貨增加，推升位元出貨量季增約 13%。

TrendForce 表示，第三季台系 DRAM 供應商營收皆呈現季減，大幅落後前三大業者。其中，南亞科 (2408-TW) 因消費型 DRAM 終端銷售動能轉弱，加上和中系供應商在 DDR4 市場的競爭，出貨量季減逾 20%，第三季營業利益率自 - 23.4% 惡化至 - 30.8%，也反映停電事件造成的損失。