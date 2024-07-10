南亞科Q2虧損收斂 HBM/DDR5供不應求拉抬下半年DRAM市況

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-10 20:40

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說，第二季自結每股純損 0.26 元，較前季收斂、上半年每股純損約 0.65 元。總經理李培瑛看好，HBM/DDR5 供不應求，加上各種 AI 應用產品推出，將拉抬下半年 DRAM 市況及新一波需求成長。

需求面來看，李培瑛表示，伺服器受惠雲端業者及 AI 基礎建設之資本支出增加，AI 與高端伺服器需求持續成長；手機方面，大陸地區銷售改善，未來智慧手機導入 AI 應用功能，有利換機需求。

而一般 PC 需求雖然平緩，但未來 AI PC 驅動邊緣運算需求，有利 DRAM 搭載量提升；消費型電子終端產品第二季因區域性經濟景氣不佳，加上淡季銷售平緩，不過，第三季有機會季節性需求改善。

在供給方面，李培瑛指出，主要供應商持續優先擴充 HBM 產能，有助 DRAM 的庫存調整，但主要供應商恢復全產能生產，2025 年供給將增加。南亞科今年位元銷售量預期增加 20% 以上。

公司資本支出上，李培瑛表示，上半年 54 億元，全年資本支出預算以不超過 260 億元為上限，其中生產設備資本支出占約 5 成；而 1B 製程技術 8Gb DDR4 與 16Gb DDR5 產品目標於年下半年開始出貨。

南亞科第二季營收 99.21 億元，季增 4.4%、年增 41.2%，毛利率 2.9%，較前季及去年同期負轉正、營業虧損 23.19 億元、稅後虧損 8.13 億元、每股虧損 0.26 元，較首季每股虧損 0.39 元收斂。