威剛DRAM出貨回溫 10月營收寫半年來高點 全年挑戰400億大關
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-06 16:04
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公布 10 月營收，受惠 DRAM 出貨回溫，10 月營收達 34.1 億元，創下半年來高點，月增 4.81%，年減 10.06%，累計前 10 月營收 336.56 億元，已接近去年全年 336.98 億元，全年將挑戰 400 億元大關。
展望記憶體產業前景，威剛認為，全球生成式 AI 與雲端應用蓬勃發展，推動上游製造商的 HBM 與伺服器用記憶體出貨暢旺，不僅讓上游供應商保持獲利、有條件穩固記憶體價格，也牽動未來整體產能配置與投資規劃。
在此之下，威剛短期仍正面看待記憶體產業供需平穩，中長期則看好各類電子產品所搭載的記憶體容量升級倍增，及期待 2025 年的 AI PC、AI 智慧手機陸續出現殺手級產品，記憶體產業明年可望再掀起另一波需求熱潮。
威剛指出，DRAM 模組占整體營收比重 46.08%，SSD 為 29.97%，記憶卡、隨身碟與其他產品達 23.95%。10 月第一大產品線 DRAM 模組營收貢獻為 52.4%，SSD 比重 34.19%，記憶卡、隨身碟與其他產品比重為 13.41%。
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