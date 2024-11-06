威剛DRAM出貨回溫 10月營收寫半年來高點 全年挑戰400億大關

展望記憶體產業前景，威剛認為，全球生成式 AI 與雲端應用蓬勃發展，推動上游製造商的 HBM 與伺服器用記憶體出貨暢旺，不僅讓上游供應商保持獲利、有條件穩固記憶體價格，也牽動未來整體產能配置與投資規劃。

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在此之下，威剛短期仍正面看待記憶體產業供需平穩，中長期則看好各類電子產品所搭載的記憶體容量升級倍增，及期待 2025 年的 AI PC、AI 智慧手機陸續出現殺手級產品，記憶體產業明年可望再掀起另一波需求熱潮。