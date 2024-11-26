〈焦點股〉川普放話加關稅 光通訊族群臉綠下挫
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-26 11:13
美國總統當選人川普放話將對中、墨、加三國關稅，引起今 (26) 日台股下殺，光通訊族群也不例外，聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW)、上詮 (3363-TW) 紛紛走弱。
川普 25 日在自家真實社群 (Truth Social) 發文，上任第一天將簽署行政命令，對中國商品加徵 10% 關稅、墨西哥和加拿大課徵 25% 關稅，直到毒品、非法移民對美國的入侵停止。
今日台股光通訊族群紛紛下殺，聯亞跌逾 6%、上詮、光聖跌近 5%、眾達 - KY(4977-TW) 跌近 3%、聯鈞 (3450-TW) 跌近 2%。
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