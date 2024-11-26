威強電小金雞威聯通首登興櫃晉身千金股 狂飆逾70%榮登股后

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-26 13:24

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NAS 廠威聯通 (7805-TW) 今 (26) 日登錄興櫃，參考價 638 元，早盤即以 888 元開出，盤中最高飆上 1100 元，漲幅達 72.43%，榮登興櫃股股后，股價僅次於鴻勁(7769-TW)。

威聯通為威強電 (3022-TW) 子公司，以 QNAP 品牌行銷全球，提供企業從本地到雲端的儲存解決方案，旗下網路附接儲存裝置 (NAS) 產品已突破儲存裝置框架，透過整合 AI 分析、邊緣運算及數據整合應用，協助企業提升數據管理效率。

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威聯通 2023 年營收 58.87 億元，年增 4.2%，稅後純益 12.72 億元，年增近 2 倍，每股純益 2.68 元；2024 年上半年營收 29.55 億元，稅後純益 5.99 億元，每股純益 20.12 元。

產品結構方面，威聯通在全球設有 10 個子公司及 7 個辦事處，產品以中小企業級 NAS 占比最高達 57.7%、大型企業級 22.5%、消費級 19.8%；銷售據點以歐洲市場最大，約占 50%，其次為美洲 25%，其餘分布於亞太地區。

根據 Fortune Business Insights 研究，全球 NAS 市場年複合成長率達 16.5%，預計 2030 年將達千億美元規模。隨全球資料量持續成長，至 2025 年將突破 1 zettabyte。