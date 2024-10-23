光聖自結9月賺7900萬元 年增204% EPS 1.05元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-23 17:04
光通訊廠光聖 (6442-TW) 近期因矽光子熱潮，股價波動過大，遭主管機關列為注意股，今 (23) 日公布 9 月自結稅後純益 7900 萬元，年增 204%，每股純益 1.05 元。
光聖 9 月營收 5.6 億元，月增 4.5%、年減 17.95 %；稅前淨利 1.03 億元，年增 103%，稅後純益 7900 萬元，年增 204%，每股純益 1.05 元；累計前 9 月營收 39 億元，年增 95.7%。
光聖主要產品為光通訊、光纖及高頻連接器，隨 AI 需求帶動，美系客戶對光主動元件需求提升，預計光通訊產品的出貨量將穩定增長，可望帶動光聖營運持續升溫。
光聖自 10/7 開始飆漲，今日收盤價 522 元，漲幅近 45%，成交量共 11490 張；觀察三大法人動向，外資呈連 3 買，共買入 1567 張，投信呈連 9 買，共買入 1187 張。
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