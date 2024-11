星展集團連續16年獲評《環球金融雜誌》亞洲最安全銀行、全球排名第二

星展集團近日宣佈被紐約權威金融雜誌《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全銀行」,為星展自 2009 年以來,連續第 16 年獲得此殊榮;同時,星展集團在「全球 50 家最安全商業銀行」榜單中位居第二,並在「全球 50 家最安全銀行」榜單中連續第三年位列第 12 名,持續穩固其全球領先的安全性表現。



《環球金融雜誌》年度「全球最安全商業銀行」排名在過去 30 年以來,一直被公認為值得信賴的金融交易安全指標之一。《環球金融雜誌》發行人暨主編 Joseph D. Giarraputo 表示,星展集團在其整個網絡的風險管理方面繼續保持穩健,已成為亞洲客戶信賴的銀行服務基石。



星展集團財務長林淑慧表示,星展很榮幸再次被《環球金融雜誌》評為亞洲最安全銀行。在當前地緣政治與經濟不確定性日益加劇的情勢下,星展憑藉穩健的資產負債表、完善的內控機制及風險管理措施,構建出具韌性的業務基礎與優異的信用評級,深獲利益相關者的信賴。此次榮譽肯定了星展的財務實力,未來將持續鞏固星展作為客戶及社會可信賴合作夥伴的角色。



星展集團多次被《歐元雜誌》、《環球金融雜誌》和《銀行家雜誌》等全球知名刊物評為「全球最佳銀行」(World"s Best Bank);並贏得《歐元雜誌》「全球最佳企業責任銀行」(World"s Best Bank for Corporate Responsibility)和「全球最佳數位銀行」(World"s Best Digital Bank)。