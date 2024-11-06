〈雙11要來了〉開「星」購！網購刷星展卡最高回饋20% 百貨週年慶最高送$42,000商品券

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-06 11:31

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11 月迎來一年中折扣最深的電商購物季，瞄準客戶需求，星展銀行（台灣）端出有感信用卡優惠，搶攻網購百貨購物狂歡季。刷星展信用卡，雙 11 網購享最高 20% 回饋，百貨週年慶則享最高 NT$42,000 高額商品券回饋。此外，美食饗宴、旅遊體驗更是不能錯過星展信用卡，國內餐飲天天享最高 12% 回饋，指定旅行社最高享 NT$6,000 刷卡金回饋，以及 Trip.com、Agoda 最高 21% 優惠。

雙 11 是每年網路購物最大且折扣最深的檔期，許多卡友已經摩拳擦掌準備清空購物車。星展銀行自 2024 年 11 月 1 日起至 11 月 30 日止，於 PChome 24h 購物、momo 購物、蝦皮購物 、Yahoo! 奇摩購物中心、淘寶、東森購物等各大電商平台推出超殺刷卡優惠活動，最高享 NT$8,000 元回饋，雙 11 期間更享最高 20% 回饋。

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PChome 24h 購物雙 11 檔期刷星展卡，單筆分期滿 NT$11,111 享 2,222 P 幣回饋，最高享 3,800 P 幣回饋。若搭配星展 PChome Prime 聯名卡，搭配原卡片權益，回饋高達 38%！針對 momo 購物，星展也推出雙 11 檔期優惠，刷卡單筆分期滿 NT$11,111 享 2,222 momo 幣回饋，最高享 3,333 momo 幣回饋。11 月還有機車館活動，購買機車單筆分 12 期以上滿額享 8,000 momo 幣回饋。另外，蝦皮購物 、Yahoo! 奇摩購物中心、淘寶、東森購物均有年度最強回饋。

11 月將由新光三越、遠百、遠東 SOGO 陸續接棒百貨週年慶，星展銀行提供卡友有感刷卡回饋。遠東百貨最高享 NT$42,000 商品券回饋，新光三越最高享 209,000 SKM Points。

星展銀行祭出超強餐飲回饋活動，不指定餐廳、不限卡別、不須切換權益，即日起至 2025 年 1 月 31 日前以星展信用卡任刷 2 筆國內餐飲且消費達 NT$1,000 即享最高 12% 回饋，最高可拿 NT$1,000 刷卡金。如果剛好餐廳可以接受 Apple Pay、街口支付等指定行動支付，更不要忘記搭配「一起用星刷」指定行動支付加碼最高 15% 回饋活動，放大加乘消費回饋。