研調：全球前五大晶圓設備商2025年營收增雙位數

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-25 20:16

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研調機構 Counterpoint Research 出具最新報告，預估全球前五大晶圓製造設備商包含應材、ASML 等 2025 年營收將年增雙位數，以地區別來看，由於美國對中國實施出口管制，預計中國市場的投資年增幅將在 2025 年後放緩。

研調指出，今年前三季全球前五大晶圓製造設備 (WFE) 廠商，包括應材、ASML、TEL、KLA、Lam Research 等營收增長 3%，其中又以記憶體領域的成長表現最亮眼。

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研調指出，今年前三季五大晶圓製造設備廠受惠記憶體市場成長，今年前三季與記憶體相關的設備營收年增幅高達 38%，是整體市場成長的關鍵動能，尤其生成式 AI 和 HPC 的快速發展，帶動 HBM 記憶體需求激增，同時，DRAM 和 NAND 市場需求也大幅提升，推動相關製造設備投資增加。

以地區別來看，前五大晶圓製造設備廠來自中國的營收年增 48%，占總系統銷售額的 42%，其主要受惠中國積極擴充成熟製程與記憶體產能，但考量美國對中國的出口管制政策，預計中國市場的投資增幅在 2025 年放緩。