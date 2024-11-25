元大航太防衛科技ETF規模衝164億元 11/26風光掛牌上市

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-25 17:52

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國內唯一全球航太防衛主題 ETF－元大航太防衛科技 (00965-TW) 將於 26 日掛牌上市，今 (25) 日公告至最新規模及淨值，至 11/22 規模為 164.1 億元、最新淨值 15.01 元。以此規模參考市場各基金成立規模，為下半年跨國投資 ETF 第一，亞洲同類型主題規模最大。

以 00965 目前揭露之成分股來看，包括日本航太防衛龍頭三菱重工、川崎重工，歐洲引擎領導製造商勞斯萊斯皆入列。

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法人分析，全球地緣政治使各主要國家持續擴大國防支出，區域穩定需求消耗裝備庫存，加上新興技術加速導入防衛應用，朝先進化發展帶動產品單價，均成為相關產業具投資利基關鍵因素。

航太防衛產業主要客戶為政府，且產品生命週期長，後續將有維護、升級需求，因此不易有明顯景氣循環，加上供應商認證取得不易、裝備替代成本高等因素，進入門檻極高，形成獨特護城河優勢。