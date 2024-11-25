貝森特：上任財長將優先履行川普減稅承諾
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-25 14:50
美國總統當選人川普提名的財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周日 (24 日) 受訪表示，他將優先履行選舉時的減稅承諾。
據《華爾街日報》報導，這些減稅政策措施將包括使川普第一任期內的減稅永久化，以及取消對小費、社會安全福利和加班費的稅收。
貝森特也表示，他將把重點放在徵收關稅、削減支出和維持美元作為世界儲備貨幣的地位上。
貝森特一直是川普的捐助者、經濟顧問和電視上的支持者，上周五川普陣營宣布將提名他為美國財政部長。
貝森特在金融領域度過了他的職業生涯，為億萬富翁投資人索羅斯 (George Soros) 和著名空頭查諾斯 (Jim Chanos) 工作，並主張稅收改革和放鬆管制，特別是刺激銀行貸款和能源生產。
身為美國財政部長，貝森特實質上將是美國級別最高的經濟官員，負責維持世界最大經濟體，從徵稅和支付國家帳單到管理 28.6 兆美元的國債市場和監督金融監管。
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