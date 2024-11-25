惠普Q4財報公布前夕傳再裁員一波 重心移回北美

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-25 16:54

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在人事變動方面，惠普全球資深副總裁簡文鍵的職位雖得以保留，但採購職責已轉交給新任採購主管 Jonathan Jennings。這一變動代表惠普在採購領域的決策權將更多地集中在北美高層手中。

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值得注意的是，惠普近期發佈的最新人事變動中，所有華人採購主管上都新增一層外籍主管，供應鏈形容稱「好聽的調整，實際上是架空」。

惠普還調整研發與業務高階人事，個人系統事業群總裁 Alex Cho 被削權，Cho 掌管的 Poly、工作站兩大業務也被轉移。

惠普供應鏈最高主管 Ernest Nicolas 則擴大職權到 IT 與資安領域，加上採購權轉移回北美，供應鏈揣測 Nicolas 有機會成為下屆執行長熱門人選。

面對惠普頻繁人事變動，供應鏈廠商紛紛表示，正積極與客戶進行聯繫來瞭解惠普最新動向，並確認彼此之間的合作關係。惠普這一系列調整不僅引發內部員工的關注，也讓整個供應鏈行業為之震動。

惠普在 2022 年啟動全球裁員計畫，當時宣佈到 2025 會計年度前將在全球裁員一成，預計影響 4000 到 6000 位員工。

惠普在上季財報會議時重申，到 2025 財年結束前要實現減少總體年度結構性成本 16 億美元的目標。