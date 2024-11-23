川普提名貝森特出任美財長 一文了解「索羅斯門徒」這號人物

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-11-23 11:38

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在經過多次考慮後，川普最終選擇了最初熱門的美國財長人選——前「索羅斯門徒」、知名對沖基金經理斯科特 · 貝森特 (Scott Bessent)。川普周五(22 日) 正式宣布將提名貝森特為下一任美國財政部長。

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現年 62 歲的貝森特在經歷數週的選擇後脫穎而出。川普曾考慮過多名候選人，並受到華爾街高層和商界領袖的影響。作為美國最高層級的經濟政策制定者，貝森特將面對華盛頓的政治挑戰，並領導國際經濟外交，將華爾街的專業知識融入當前的經濟形勢中。

值得注意的是，就在一天前，有消息透露川普將選擇金融家凱文沃許（Kevin Warsh）擔任財長，但最後卻選擇了貝森特。據悉，川普曾考慮讓貝森特領導白宮經濟委員會，以便在沃什未來成為聯儲局主席後再提名貝森特。

索羅斯門徒──貝森特的背景與政策理念

川普上回總統任期間，他稱讚貝森特為「華爾街最聰明的人之一」。他一直是川普最得力的經濟顧問，並與川普家族有著數十年的交情。

他於 1991 年加入索羅斯基金管理公司，是該公司在發現英國房地產市場明顯疲軟後，押注英鎊將崩潰的幕後推手之一。那場舉世聞名的「狙擊英鎊戰役」讓索羅斯一戰成名，一口氣賺了 10 億美元，並被業內譽爲了「打敗英國央行的人」，而貝森特在這場戰役中顯然也「功不可沒」。

他在 2011 年至 2015 年間擔任索羅斯基金公司投資長，期間因成功押注日元走軟而再次獲得了讚譽，後來離職並創辦了對沖基金 Key Square。如果得到美國參議院的提名確認，貝森特也將成爲美國現代歷史上最富有的財政部長之一。ˇ

在政策方面，貝森特的理念與川普更為接近。他支持對進口商品徵收關稅、稅收改革和放鬆金融監管，並曾建議川普提名一位美聯準會的「影子」主席。

貝森特還主張在經濟中減少所得稅，並進行稅收改革和放鬆監管，特別是爲了刺激更多的銀行貸款和能源生產。

他主張的「3-3-3 政策」旨在 2028 年將預算赤字削減至 GDP 的 3%，刺激 GDP 成長 3%，以及增加美國石油產量 300 萬桶 / 日。

在貨幣政策和匯率方面，貝森特一直支持調整美國貨幣政策，但並未支持推動美元貶值的戰略。

在出任美國財長後，貝森特預計將在 2026 年 5 月 Fed 主席職位空缺 (鮑爾任期結束) 時獲川普推薦新主席候選人。

毫無疑問，從上述的諸多政策立場看，對衆多非美和新興經濟體而言，貝森特或許是一個比沃許更爲「危險」的美國財長人選。當然，從履歷上來看，貝森特此前從未管理過像財政部這樣的大型機構，因此尚不清楚他能否成功勝任，但其友人樂見其成，索羅斯前副手德魯肯米勒表示，「如果你能同時駕馭得了索羅斯和川普，你就有能力管理人民。」