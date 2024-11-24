川普2.0加持！大摩高盛上調日股展望 啟動價值型日股ETF多頭行情
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-24 10:33
2025 年，川普 2.0 的下一步攸關全球產業與經濟的調整位移。日股截至目前的回購金額已超越過往全年回購金額，摩根士丹利（大摩）、高盛等券商對 2025 年日股展望正向，大摩預估基本情境 2025 年第 4 季目標價位為 3,000 點、樂觀情境可上看 3,500 點，高盛預估日本東證指數未來 12 個月目標價位 3,100 點、隱含漲升空間為 15%，日股可望將成為美國以外最具潛力的市場之一，法人建議投資人可透過價值型日股 ETF 或基金參與日本市場的多頭行情。
隨著川普再度當選美國總統，資本市場震盪加劇，資訊類股佔比高的台股與美股表現當然就更為「活潑」，屬性相對保守的投資人心情難免隨著股市起伏心驚驚。不少投資人將目光轉向海外市場的日股，然而，投資日股如何發揮 1 加 1 大於 2 的效益？
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，要了解一個國家的股市，可以從該國具代表性的大盤指數開始分析，根據統計，以日本東證指數為例，對比美國的標普 500 指數及台灣加權指數可以發現，東證指數佔比前三名的產業為工業、非核心消費以及金融產業 (合計佔比達 57.1%)，顯示其產業結構與資訊科技佔大宗的標普 500 指數 (資訊科技佔 31.7%)，台股加權指數 (資訊科技佔 66.4%) 相當不同。
日本證交所要求 PB 低於 1 的上市公司需提改革方案，不少企業均努力提升公司治理，也使得資本市場出現價值股重新上調估值的機會。從去年 3 月，東京證交所要求上市公司重視「資本與股價」之改革下，要求股價淨值比（PBR）小於 1 企業，紛紛購回公司股票，或增加配息。
00972 野村日本價值動能高息 ETF 基金經理人張怡琳指出，不同於目前市面上大多日股 ETF 都追蹤大盤或者是特定產業指數， 00972 所追蹤「彭博日本價值動能高息指數」為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，指數的核心選股邏輯不僅納入了股利指標，還納入了企業的股價淨值比 (P/B) 及每股盈餘 (EPS) 的成長，透過「PBR+EPS 雙動能指標」及「股利指標」篩選機制，選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。
根據統計，相較於傳統的東證指數，彭博日本價值動能高息指數的股價淨值比較低、但 EPS 成長率較高，代表未來這些企業價值重估上調的機率更大，顯示日本企業改革紅利正在發酵。自彭博日本價值動能高息指數 2015 年推出以來，該指數的總回報率高達 209.4%，大幅超越日本主要指數，彰顯入選的成分股展現日股價值股的優勢。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 「川」震讓00944大換血！50檔成分股換掉24檔 多元布局更抗震
- 川普2.0難捉摸？馬斯克入閣！專家：唯一確定的是創新研發龍頭企業，表現有機會更勝美股主要指數
- 川普、Fed助攻 美股可望續漲？ 專家：美股投資者，聚焦各產業「研發龍頭」營收獲利漲幅亮眼
- 潔淨能源勢不可逆 這檔適合長期布局
下一篇