川普2.0加持！大摩高盛上調日股展望 啟動價值型日股ETF多頭行情

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-24 10:33

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2025 年，川普 2.0 的下一步攸關全球產業與經濟的調整位移。日股截至目前的回購金額已超越過往全年回購金額，摩根士丹利（大摩）、高盛等券商對 2025 年日股展望正向，大摩預估基本情境 2025 年第 4 季目標價位為 3,000 點、樂觀情境可上看 3,500 點，高盛預估日本東證指數未來 12 個月目標價位 3,100 點、隱含漲升空間為 15%，日股可望將成為美國以外最具潛力的市場之一，法人建議投資人可透過價值型日股 ETF 或基金參與日本市場的多頭行情。

隨著川普再度當選美國總統，資本市場震盪加劇，資訊類股佔比高的台股與美股表現當然就更為「活潑」，屬性相對保守的投資人心情難免隨著股市起伏心驚驚。不少投資人將目光轉向海外市場的日股，然而，投資日股如何發揮 1 加 1 大於 2 的效益？

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日本證交所要求 PB 低於 1 的上市公司需提改革方案，不少企業均努力提升公司治理，也使得資本市場出現價值股重新上調估值的機會。從去年 3 月，東京證交所要求上市公司重視「資本與股價」之改革下，要求股價淨值比（PBR）小於 1 企業，紛紛購回公司股票，或增加配息。

00972 野村日本價值動能高息 ETF 基金經理人張怡琳指出，不同於目前市面上大多日股 ETF 都追蹤大盤或者是特定產業指數， 00972 所追蹤「彭博日本價值動能高息指數」為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，指數的核心選股邏輯不僅納入了股利指標，還納入了企業的股價淨值比 (P/B) 及每股盈餘 (EPS) 的成長，透過「PBR+EPS 雙動能指標」及「股利指標」篩選機制，選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。