庫克今年至少第三次訪問中國 強調重視中國供應鏈

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-25 13:27

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蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 今年至少第三次訪問中國，他出席了北京第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，並表示非常重視蘋果在中國的合作夥伴。

此時全球企業都在為美國總統當選人川普提高中國商品關稅的威脅預做準備，貿易中斷尤其令蘋果擔憂，這家公司大部分 iPhone 都是透過鴻海 (2317-TW) 在中國的富士康工廠生產的，並將中國視為繼美國之後的最大市場。

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根據中國央視旗下社群帳號「玉淵譚天」公布的採訪內容，庫克表示很高興來到鏈博會，稱他很自豪蘋果和合作夥伴參加展覽。當被問到如何評價在中國的合作夥伴時，他說：「我非常重視他們，沒有中國的合作夥伴，蘋果就無法取得今天的成就。」

根據外電報導，中國國務院總理李強可能會在商界人士聚會上發表講話，並聽取力拓、康寧和正大集團等跨國公司高層的演講，討論可能涵蓋廣泛的供應鏈和貿易流問題。

這位蘋果執行長上個月才剛來到北京，當時他承諾繼續在中國投資，並強調了中國在這家 iPhone 製造商全球營運中的重要作用。