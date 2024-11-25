陸股再迎增量資金！第二批中證A500ETF集結完畢 躍升為A股第三大寬基指數

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-25 08:40

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今年以來，中國股市中的公募 ETF 份額和規模一路狂飆，吸引各路資金加速進場。繼首批 10 檔中證 A500ETF 上市後，第二批 12 檔近日宣佈成立且全達 20 億人民幣的首次募集規模上限。除第二批已上市的 3 檔中證 A500ETF 之外，其餘 9 檔 ETF 將為 A 股核心資產注入 180 億元增量資金。

《中國經濟周刊》報導，大成基金、萬家基金、華寶基金上周五 (22 日) 集體發佈公告，旗下中證 A500ETF 均於當日成立，募集期間凈認購金額均為 20 億元，募集有效認購總戶數分別為 20162 戶、10333 戶、5717 戶。至此，第二批 12 檔中證 A500ETF 宣佈成立。

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易方達基金、天弘基金、大成基金旗下中證 A500ETF 有效認購戶數均突破 2 萬戶，匯添富基金、博時基金、廣發基金、華安基金、華夏基金旗下中證 A500ETF 有效認購戶數均超過 1.5 萬戶。

第二批中證 A500ETF 全部達到 20 億元首次募集規模上限，觸發比例配售，其中易方達、天弘、大成、博時基金、華安基金、工銀瑞信基金、萬家基金均採「末日比例確認」原則，匯添富、廣發基金、華夏基金、鵬華基金、華寶基金均採取「全程比例確認」原則。兩種方式下，配售比例最低的產品分別為博時中證 A500ETF、華夏中證 A500ETF，配售比例分別為 39.35%、86.64%。

除中證 A500ETF 發行火熱外，近期公募行業也在加速佈局其他熱門指數品種。

近期，多家基金公司緊跟市場熱點，發力 ETF 產品線佈局。在指數編製規則調整後，上證 180ETF 這一傳統品種迎來擴容，8 家基金公司集體上報這一產品。

11 月 13 日至 11 月 20 日，易方達基金、南方基金、華泰柏瑞基金、銀華基金、天弘基金、鵬華基金、平安基金、興業基金集體上報上證 180ETF，是繼華安上證 180ETF 之後，該類產品首度迎來擴容。

業內人士表示，這一發展將讓 A 股的長期趨勢更值得期待，在「融資市」向「投資市」轉變過程中，指數繁榮前景可期。

此外，為更好地滿足廣大投資者的需求，華泰柏瑞基金、華夏基金、易方達基金、嘉實基金、南方基金、華安基金旗下多檔 ETF 上周二 (19 日) 集體降費，涉及華泰柏瑞滬深 300ETF、華夏滬深 300ETF、嘉實滬深 300ETF、南方中證 500ETF、華夏科創 50ETF 等千億「巨無霸」產品，管理費率、託管費率均調降至 0.15%、0.05% 行業最低水準。

中信建投證券表示，此次降費行動為被動指數型產品後續的降費起到積極的示範作用，進一步推動整個行業向著低費率、透明化的方向發展。從帶動效應看，全市場寬基 ETF 費率水準或將陸續下調，低費率已成為趨勢。