無懼降息風 這檔A級債券ETF配息打敗BBB級債

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-25 12:49

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月配高股息 ETF 大吹降息風，11 月的配息水準僅三檔有 6% 以上，倒是月配型投等債 ETF，11 月配息水準突破 6% 的有 5 檔，依序是凱基 A 級公司債 (00950B-TW)、大華投等美債 15Y+(00959B-TW)、富邦全球投等債 (00740B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、中信優息投資級債 (00948B-TW)。

其中有 4 檔都是 BBB 評級的投資等級債，其中最令人眼睛為之一亮的就屬第一名的凱基 A 級公司債，不只是因為 00950B 年化配息率最高，達 6.37%，更是以 A 評級打敗往往享有較高息率的 BBB 評級債券。

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市場法人分析，BBB 評級的債券違約風險並不高，不過由於債信評等仍低於同為投資等級債的 A 評級債，發債機構為了提高投資人的借錢意願，會祭出比 A 級債券更高的借款利率，因此 BBB 評級投等債提供的債息在投資等級債當中相對高，但凱基 00950B 卻能以投資等級債當中相對高的 A 級信評，端出比 BBB 級信評更高的殖利率，顯示其有一定程度的配息力。