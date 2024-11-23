〈熱門股〉「幣圈一天、人間十年」 00909周漲近8%稱霸原型ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-23 12:20

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川普掀起比特幣狂熱，使其價格短短 2 周暴漲 4 成，距離 10 萬美元大關僅一步之遙，持續囤幣的微策略 (MicroStrategy)(MSTR-US) 也水漲船高，21 日股價一度飆漲 36%，可謂「幣圈一天、人間十年」，全台與比特幣連動最大的 ETF 國泰數位支付 (00909-TW)，近期價量齊揚，受到投資人高度關注，市價屢屢改寫掛牌新高，單周累計上漲近 8%，在 200 多檔原型 ETF 中排名第一。

00909 市價自美國大選前即緩步走高，尤其是在 11 月 5 日後，川普篤定當選及共和黨完全執政，掀起川普交易熱潮，00909 間接成為川普概念股，帶動市價一路狂飆，11/1 還在 28.71 元，11/21 已經來到 36.33 元，儘管 11/22 面臨回檔壓力，以 35.14 元作收，單周報酬率仍有 7.89%。進一步觀察 3 個月績效高達 31.41%，更是直接打趴包含 2 倍槓桿的所有 ETF，堪稱 ETF 界最狂飆股。

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ETF 專家分析，00909 全名是「國泰全球數位支付服務 ETF 基金」，是目前全台唯一一檔涵蓋加密資產、區塊鏈跟虛擬貨幣交易所的 ETF，細看 30 檔成分股，第一大佔比高達 12.33% 的 MicroStrategy，赫然是全球持有比特幣最多的企業。

隨著 MicroStrategy 近日公開宣布比特幣收購計畫，累計已持有超過 33 萬顆的比特幣，平均成本不到 5 萬美元，為公司帶來巨大獲利，此外，川普考慮上任後要為加密貨幣設置專任職位，預期會為幣圈帶來一連串的友好舉措，比特幣目標價連連上修，目前最看好的機構甚至喊出 100 萬美元。

觀察 00909 的走勢與比特幣漲幅幾乎一致，但進一步比較兩者，00909 更具備四大優勢，一是價格優勢，現在要準備 320 萬台幣才有機會買到一顆比特幣，而 00909 每張 3 萬多元，便宜了近百倍。

第二，比特幣交易有極大門檻，必須從虛擬貨幣交易所註冊帳號後，用法定貨幣刷卡支付，買賣價差非常大，還得擔心交易風險；第三則是分散性更佳，00909 成分股包括虛擬貨幣交易所、國際數位支付金融產業、數位資產、及數位資產發行的大市值公司，其中除了微策略，還有幣圈知名的 ROBINHOOD、PAYPAL、COINBASE 跟 BLOCK INC 等，透過指數幫投資人挑選合法且具備成長性的優質成分股。