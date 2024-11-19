〈ETF成分股調整〉「川」震讓00944大換血！50檔成分股換掉24檔 多元布局更抗震

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-19 20:15

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美股持續反應川普可能帶來的政策不確定性，加上美國 10 月零售銷售數據高於市場預期，以及鮑爾暗示不急於降息，加權指數弱勢震盪，短線觀望情緒未緩解前，暫時先觀察季線支撐情況及本周四輝達 (NVDA-US) 財報。野村投信表示，投資人可留意評價面合理或具高殖利率抗震力較佳的相關個股，00944 ETF 成份股亦公布換股名單，50 檔換 24 檔、換股比率 48%，成分股異動或權重調整自 11/19 起生效。

00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF 經理人林怡君表示，川普的「企業減稅」有利企業經營方針但關稅政策可能致使通膨提升，進一步增加聯準會乃至全球央行的壓力，實際上利率若維持一定以上水準，則能擴大金融業存放利差，對於金融業的本業經營是有利的， 加上川普勝選後可能解除金融管制，未來發展前景值得關注；另一方面，「加徵關稅」雖然對全球供應鏈產生壓力，然而短期內美國進口業者會因「預期心理」而提前拉貨，急單將消化運力而推升運價，對於航運股是好消息。雖然川普的上任增加不確定性，但各產業也將有不同的發展機會。

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林怡君進一步指出，市場反應川普 2.0 所帶來的不確定性，台股回跌到月線之下，近期市場仍將持續受到國際外在環境以及產業發展等因素的影響，透過較分散的產業配置將可望更佳的應對市場的變化。以 00944 所追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」為例，投資多元產業可望協助投資人抵禦後續的政策不確定性。

依據台灣指數公司公布指數定期審核結果，00944 ETF 換股名單出爐 50 檔換 24 檔、換股比率 48%，成分股異動或權重調整將自 11/19 起生效，00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF 本次納入 24 檔成分股，包含：大成、卜蜂、統一、葡萄王、台肥、三陽工業、仁寶、廣宇、華碩、漢唐、聯發科、榮運、台灣高鐵、彰銀、新產、統一證、兆豐金、順達、材料 - KY、崇越、寶雅、台燿、洋基工程、百和。