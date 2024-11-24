〈台股風向球〉美續降息機率恐不到6成 挑戰月線靠個股零星維繫火種

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-24 11:20

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台股加權指數上周陷入震盪整理，所幸仍周漲 165 點，周線翻紅，指數將再度挑戰月線。即將進入 11 月的最後一周，台股交易員認為，在 12 月的傳統集團作帳行情到來前，短線可能還是由個股零星表現。

而原因在於，上周三的台指期結算後，外資淨空單仍高達 3.8 萬口，顯示對後市的避險情緒仍高，再加上聯準會 12 月續降息的機率降低，也使國際資金流動陷入觀望。

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台股交易員表示，雖今年 12 月的集團作帳行情仍可期待，但投資人憂心川普明年就職後的高關稅議題，而 CME FedWatch 工具預測，聯準會 12 月降息機率 55.9%，亦即，有超過 40% 的機率不降息。

可觀察到，外資連賣 2 周，大型 AI 族群仍是外資的主要提款機，台積電 (2330-TW) 遭賣 213 億元，鴻海 (2317-TW)115 億元，華碩 (2357-TW)61 億元，廣達 (2382-TW)54 億元，瑞昱 (2379-TW)52 億元，元大台灣 50(0050-TW) 約 42 億元，寶成 (9904-TW) 和群聯 (8299-TW) 在 30 億元上下。

反觀外資資金轉向航運股，陽明 (2609-TW) 獲買超 61 億元，中信金和玉山金均獲買超近 50 億元，聯發科 (2454-TW) 和長榮 (2603-TW) 在 40 億元上下；法人分析，儘管近期處海運淡季，運價回落，但外資有押寶年底前的小拉貨潮以及 1 月美東再度罷工的可能性。