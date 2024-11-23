〈熱門股〉巧新拚切入重電、航太領域 谷底反彈漲近1成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-23 11:30

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全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 今年滿 30 周年，積極搭 ESG 浪潮，除了車用，再生鋁產品正推廣至不同產業，目標切入領域涵蓋半導體、重電和航太等，投資人樂觀看未來的應用廣泛，成長具想像空間，本周漲幅近 10%，有谷底反彈之勢。

歐盟「碳邊境調整機制」(Carbon Border Adjustment Mechanism，簡稱 CBAM) 預計在 2026 年正式實施，尋找減碳節能之道成各產業供應鏈需共同面對課題，巧新旗下 100% 回收再利用的再生鋁，因較原生鋁降低多達 95% 的碳排放，日前已獲 Porsche、JLR、BMW、Toyota、Lexus、Stellantis、Rolls-Royce 等豪華品牌車廠認證採納。

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在已獲多家國際豪華車廠肯定的優勢下，巧新正積極搭政策順風車，目標再生鋁產品推廣至更多不同產業，預計切入半導體、重電、航太和電輔車等應用領域。

巧新說明，儘管受中國新車銷售低迷影響，整體豪華車市場的需求和出貨時程較預期放緩，但隨著歐系、日系休旅車和商務車型需求增加，預期明年營運有望達成雙位數成長。

而今年也是巧新營運滿 30 周年，巧新表示，以「輪巧新紀，輝煌永續」作為願景主軸，推動經營管理、產品開發、研發技術和延攬人才等各方面轉型升級，並訂定三大策略，包括多元產業領域布局、低碳解決方案、穩健永續經營，為未來整體營運添成長動能。

目前巧新在台灣雲林、台灣屏東、歐洲德國設有三個生產基地，總產能可達 10 萬噸的一、二期再生熔煉廠，巧新董事長黃聰榮強調，業務將拓至非車用，以營收邁向 10 億美元規模為中長期目標，並期許每年皆保持 60% 以上的現金股息配發。