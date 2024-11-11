台泥第三季EPS 0.42元近5季最佳 10月營收162億元創單月新高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-11 21:56
台泥 (1101-TW) 今 (11) 日公告第三季財報，稅後純益 31.41 億元，年增 152%，每股純益 0.42 元，創 5 季新高；累計前三季稅後純益 73.63 億元，年增 18.8%，每股純益 0.93 元。
台泥也公告 10 月營收 162.72 億元，月增 22.1%、年增 73.6%，創單月新高，累計前 10 月營收 1218.63 億元，也是同期高，年增 34.9%，更超越去年全年的 1093.14 億元。
台泥說明，今年 3 月 6 日起合併葡萄牙 Cimpor 與土耳其 OYAK，加上持股比重提高，認列獲利增加。土耳其 OYAK 及葡萄牙 Cimpor 截至 10 月止，已為台泥貢獻約 430 億元營收，來自土葡的低碳水泥營收占台泥累計合併營收 35.27%。
大陸水泥市場部分，台泥表示，因大陸實施降準政策，在大陸水泥營收 10 月起呈現量價齊揚，較去年同期成長 18%；台灣水泥巿場雖 10 月受到 2 個颱風來襲，但營收仍維持與去年同期水平。
台泥旗下包括台泥綠能及台泥儲能多數案場已陸續併網發電及參與電力交易，10 月營收較去年同期則有明顯成長；和平電力雖然今年以來連續受到地震以及颱風的影響，但第三季已恢復正常營運。
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