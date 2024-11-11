台泥第三季EPS 0.42元近5季最佳 10月營收162億元創單月新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-11 21:56

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台泥 (1101-TW) 今 (11) 日公告第三季財報，稅後純益 31.41 億元，年增 152%，每股純益 0.42 元，創 5 季新高；累計前三季稅後純益 73.63 億元，年增 18.8%，每股純益 0.93 元。

台泥也公告 10 月營收 162.72 億元，月增 22.1%、年增 73.6%，創單月新高，累計前 10 月營收 1218.63 億元，也是同期高，年增 34.9%，更超越去年全年的 1093.14 億元。

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台泥說明，今年 3 月 6 日起合併葡萄牙 Cimpor 與土耳其 OYAK，加上持股比重提高，認列獲利增加。土耳其 OYAK 及葡萄牙 Cimpor 截至 10 月止，已為台泥貢獻約 430 億元營收，來自土葡的低碳水泥營收占台泥累計合併營收 35.27%。

大陸水泥市場部分，台泥表示，因大陸實施降準政策，在大陸水泥營收 10 月起呈現量價齊揚，較去年同期成長 18%；台灣水泥巿場雖 10 月受到 2 個颱風來襲，但營收仍維持與去年同期水平。