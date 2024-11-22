十銓明年Q1營運保守看 AI帶動下半年優上半年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-22 19:13

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記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理陳慶文表示，目前並沒有因為消費節慶等帶動需求顯著復甦，價格大致持平，甚至有點往下，展望明年，由於首季需求較弱，營運保守看，預計在 AI 筆電、AI PC 問世下，整體明年下半年會再優於明年上半年。

細分 DDR4、DDR5 市場，陳慶文說，三大原廠減產、甚至停產後，陸續將產能轉往 DDR5 與 HBM，未來將持續關注 AI 裝置滲透率，若相關裝置需求增加，DDR5 市況仍看好，DDR4 則因中國長鑫存儲大量生產，影響目前價格仍在偏低價位。

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陳慶文補充，DDR5 目前滲透率達 4 成多，美、日、台、歐等 DDR5 滲透率已達 6 到 7 成，自身公司內部 DDR5 出貨比重已到 70-75% ，DDR4 的比重正慢慢往下降。。