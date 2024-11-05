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台泥漁電共生目標再建150MW 同步打造無毒減碳水產供應鏈

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-05 12:21

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台泥綠能在漁電共生案場舉辦「漁電共生 健康共享」活動，展現台泥養殖團隊與養殖夥伴們共同努力的成果。(圖：台泥提供)

台泥 (1101-TW) 積極布局魚電共生，除了在嘉義、高雄等地建置及開發中的案場尚有約 150MW，子公司台泥嘉謙綠能也成立專責漁管團隊，攜手養殖夥伴建立無毒減碳的水產供應鏈。

台泥嘉謙綠能今 (5) 日在嘉義布袋漁電共生一期案場舉辦「漁電共生 健康共享」活動，該案場 A-F 六區已於 2022 年 11 月全數併網發電，至今已為台電發出 1.37 億度綠電。


在發展綠電同時，台泥嘉謙綠能也成立專責漁管團隊，實際投入養殖並近距離與養殖戶交流切磋，已穩定產出鰻魚、金目鱸魚、虱目魚、吳郭魚、白蝦及泰國蝦等多樣低碳漁貨。

根據聯合國農糧組織統計，氣候變遷、海洋過度捕撈及海水溫度上升將導致 2050 年全球漁獲量減少約 15%。相較於畜牧業，水產養殖因生長期短且碳排放量僅為牛羊的一半，被視為低碳且穩定的永續蛋白質來源。

台泥綠能表示，發綠電不只是對 2050 淨零目標做貢獻，也有機會讓青年返鄉，同時，透過讓養殖更有規模、漁獲長得更快，以穩定的無毒健康、低碳養殖水產品，應對遠洋漁業的高碳足跡與資源耗竭挑戰。

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台泥漁電共生綠電綠能水產

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