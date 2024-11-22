日KD比輝達財報更好用！川普2.0下周玩法將改變

鉅亨研報 2024-11-22 17:12

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徐老師再次神準命中! 輝達果真上漲，那些看不好輝達財報的人又看錯說錯了，今天的台股可不是輝達當村長帶頭，看行情還是要回到龍捲風操盤數：加權日 KD 黃金交叉，加權指數就是要漲，OTC 日 KD 也是黃金交叉，根據線型來看，加權碰到月線，而 OTC 則與月線還有一段距離，因此中小型個股上漲空間更多，接下來要有徐老師為投資朋友抽絲剝繭，找出未來會漲的股票，首先一定要加入 LINE@，早在 11/13 的 LINE@主頁 https://line.me/R/ti/p/%40laz134 就整理好 BBU 概念股的表格，BBU 高達 50 億的商機，也很明顯有些個股籌碼變亂，要買要買第一根，還有已經連續在節目叮嚀投資朋友要注意年底集團作帳行情，今天消息見報，正崴 (2392-TW) 也搶攻 BBU 題材，正崴斥資 20 億元打造的超級運算中心，預計在明年開始對公司營收有所貢獻，集團作帳也不可忽略神達集團，再次回到龍捲風操盤語錄，個股總是「漲在題材」，要跟就要跟掌握第一手消息的徐老師，詳細分析台股、美股一定要每天收看 https://youtu.be/MSLbqgpJ3kM

美股怎麼了？台股該怎麼辦？vix 指數−1.69%，道瓊日 KD 死亡交叉不過開口收斂，費半漲幅最大，也因為費半日 KD 準備黃金交叉，帶動台股與美股，現階段行情就是圍繞在川普新內閣、特斯拉、輝達三個主軸，川普的新內閣出現異動，原本被提名為司法部長的美國前眾議院蓋茨 (Matt Gaetz) 退出，蓋茨，因涉嫌多項案件遭聯邦調查但未被起訴，不過川普還是撤換人選，顯示出未來許多可能發生的政策都可以談，會不會未來關稅也可以談條件，只要符合川普 MAGA 的中心思想即可，因此先前關注搶櫃潮的投資朋友要特別留意，航運巨擘馬士基昨日股價下跌，連帶影響三雄長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 今天都回檔修正，「有賺不跑是阿呆」的名言又再度被提出來，相信投資朋友都知道該怎麼做，從美股到台股詳細分析，看不懂行情一定搜尋「徐照興鉅亨網」新聞。

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川普最重要的助選員—馬斯克，除了有特斯拉還有低軌衛星，先前 YT 節目特別鎖定的低價銅板股就是—聯嘉 (6288-TW)，今天盤中股價一度亮燈漲停，聯嘉長期作為特斯拉車燈的供應商，也是電動皮卡 CyberTruck 的前車燈模組供應商，旗下子公司嘉園與整合 GE 電力管理方案的美國朗訊(LUCENT) 簽署 MOU 備忘錄，進軍 AI 算力服務市場，藉由開發軟硬體一體化的解決方案，協助客戶建構分散式邊緣運算中心；馬斯克還有 Space X，在低軌衛星領域為領導者，相關概念股有昇達科 (3491-TW)、金寶(2312-TW)、新復興(4909-TW)、神準(3558-TW) 先前都有提醒資朋友可以特別留意，有買嗎？不知道要怎麼布局要跟上徐老師。

行情如我們預期反彈，接下來的預告就非常重要，LINE@一定要先加入 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x，PCB 搶搭 AI 浪潮重返榮耀，根據統計 2024 上半年台商 PCB 海內外總產值達 3722 億新台幣、年增 6%，受惠手機市場回溫及衛星通訊需求帶動，以及 AI 伺服器與一般伺服器需求上升的推動，十月底的 TPCA Show2024 展出攤位破紀錄，為要搶搭 AI 商機，若以第四季至明年成長性來看，AI 占比高的 PCB 個股表現有望延續，今天介紹的揚博 (2493-TW) 就要特別留意，揚博旗下新開發 PCB 溼製程 AMPOC ECO 熱回收系統，此系統可以應用於無塵室設備，今年已出貨 30 多套，公司樂觀預期，明年出貨有機會挑戰百套；此外「3D Inspection System」順利取得國內半導體大廠訂單，還有應用於最新的玻璃基板製程的「垂直旋轉蝕刻系統」亦已開始交機，為明年營運增添新動能，表格一出飆股就來！今天 (11/22) 在 LINE@放上 PCB 比較表，還沒跟上的投資朋友趕快加入。

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