十銓Q2雙率降EPS 1.83元 上半年合計5.93元仍創同期高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-01 19:28

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (1) 日公告第二季財報，儘管營收翻倍成長，但受專案客戶合約價毛利較低影響，雙率同步下滑，稅後純益降至 1.31 億元，季減 54.36%，年增 274%，每股純益 1.83 元，累計上半年達 5.93 元，仍創同期新高。

十銓第二季營收 74.77 億元，季增 149%，年增 32.21%，毛利率 9.5%，季減 14.5 個百分點，年增 5.43 個百分點，營益率 2.39%，季減 9.11 個百分點，年增 2.23 個百分點，稅後純益 1.31 億元，季減 54.36%，年增 274%，每股稅後純益 1.83 元。

十銓上半年合併營收 104.71 億元，年增 44.93%，毛利率 13.64%，年增 8.83 個百分點，營益率 5%，較去年同期轉正，稅後純益 4.19 億元，較去年同期轉盈，每股純益 5.93 元。

由於第二季為 3C 產品的傳統淡季，加上整體市場需求不如預期，記憶體現貨價格遭壓抑，DDR4、DDR3 持續進行庫存調節，整體價格上漲曲線較市場預期弱，且下半年市況也未見改善，恐持續影響記憶體模組廠下半年營運。

十銓指出，上半年營運創高主要受惠 B2B 專案訂單持續擴大挹注，市場因 AI 浪潮興起，帶動記憶體容量提升， HBM 分走大部分的產能，加上 PC/NB 巿場的 DDR5 應用及市占率大幅攀升，十銓各系列產品策略，均適度滿足市場大容量及高規格應用需求的目標需求。

2024 年原廠供給持續吃緊，隨著 AI、物聯網和邊緣運算等新興技術發展，推動高頻寬、高度擴充性和低功耗儲存設備的需求不斷成長，多元因素驅動記憶體產業向上成長。