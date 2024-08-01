十銓Q2雙率降EPS 1.83元 上半年合計5.93元仍創同期高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-01 19:28
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (1) 日公告第二季財報，儘管營收翻倍成長，但受專案客戶合約價毛利較低影響，雙率同步下滑，稅後純益降至 1.31 億元，季減 54.36%，年增 274%，每股純益 1.83 元，累計上半年達 5.93 元，仍創同期新高。
十銓第二季營收 74.77 億元，季增 149%，年增 32.21%，毛利率 9.5%，季減 14.5 個百分點，年增 5.43 個百分點，營益率 2.39%，季減 9.11 個百分點，年增 2.23 個百分點，稅後純益 1.31 億元，季減 54.36%，年增 274%，每股稅後純益 1.83 元。
十銓上半年合併營收 104.71 億元，年增 44.93%，毛利率 13.64%，年增 8.83 個百分點，營益率 5%，較去年同期轉正，稅後純益 4.19 億元，較去年同期轉盈，每股純益 5.93 元。
由於第二季為 3C 產品的傳統淡季，加上整體市場需求不如預期，記憶體現貨價格遭壓抑，DDR4、DDR3 持續進行庫存調節，整體價格上漲曲線較市場預期弱，且下半年市況也未見改善，恐持續影響記憶體模組廠下半年營運。
十銓指出，上半年營運創高主要受惠 B2B 專案訂單持續擴大挹注，市場因 AI 浪潮興起，帶動記憶體容量提升， HBM 分走大部分的產能，加上 PC/NB 巿場的 DDR5 應用及市占率大幅攀升，十銓各系列產品策略，均適度滿足市場大容量及高規格應用需求的目標需求。
2024 年原廠供給持續吃緊，隨著 AI、物聯網和邊緣運算等新興技術發展，推動高頻寬、高度擴充性和低功耗儲存設備的需求不斷成長，多元因素驅動記憶體產業向上成長。
展望下半年，隨著電子業傳統銷售旺季，十銓看好，公司憑藉多年全球市場布局、深耕等豐富經驗，持續擴大市占， DDR5 出貨占比現今已達 DRAM 出貨量 6 成，公司面對強大 AI 趨勢，洞燭先機提前產品布局，以領先的產品技術趁勝追擊，為因應多元需求，今年第四季起，隨著新的 AI PC / NB / Mobile 的陸續推出，有望帶動終端需求上揚與大量的換機潮。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈熱門股〉十銓喜迎DRAM漲價潮 周漲19%創歷史新高
- DRAM下半年漲幅至少雙位數 十銓下半年營運更旺
- 〈聯電法說〉Q2毛利率35%超預期 純益季增3成 上半年每股賺1.95元
- 傳三星有望第三季向輝達出貨HBM3e 產能轉移將推動DDR5價格上漲
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇