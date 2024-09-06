十銓專案需求減影響8 月營收月減 27.1%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-06 15:01

‌



記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (6) 日公布 8 月營收 21.14 億元，月減 27.1%，年增 66.1%，累計前 8 月營收 154.86 億元，年增 64.92%；公司指出，由於 8 月專案訂單較上月減少，影響營收下滑，但隨著高頻寬記憶體 (HBM) 的產能排擠效應發酵，以及下半年客戶庫存去化逐漸完成，有助需求重返成長軌道。

展望 2025 年，十銓看好，受惠手機、筆電、桌機、伺服器 AI 機種換機需求，再加上大數據的資料處理等因素將驅動記憶體產業成長，不論是速度亦或是容量的供給，終端將面臨一定幅度的需求提升，促進產業穩健發展。

‌



雖國際地緣政治風險與經濟不確定性影響，消費市場的預算分配趨於保守之下，十銓仍會持續深化產品開發的堅強實力，推出高規格創新產品，並加速擴大海外市場經營版圖，維持穩健的營運成長動能，再創佳績。