十銓推RGB DDR5桌上型記憶體 搶AMD新平台市佔率
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-01 14:42
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (1) 日宣布，推出 T-FORCE DELTAα RGB DDR5 桌上型記憶體，精準適配新一代超微(AMD-US) Ryzen 9000 系列處理器及 X870E 晶片組主機板，透過內建的 AMD EXPO 設定檔，玩家可以輕鬆一鍵超頻至 8000 MHz，嶄露公司記憶體於 AMD 平台強悍無比的超頻實力。
十銓旗下 T-FORCE 品牌持續與華擎 (3515-TW)、華碩 (2357-TW)、映泰 (2399-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 等多家主機板領導廠商保持緊密合作，透過嚴格的 QVL 相容性驗證，確保每張主機板均能精準支援 T-FORCE DELTAα 記憶體模組。
此外，十銓運用專利 IC 驗證技術，嚴格把關產品品質，為全球電競超頻玩家提供極致穩定且高效的使用體驗。
隨著 AMD Ryzen 9000 系列處理器的上市，各大主機板廠商相繼推出 AM5 平台的 AGESA 更新，T-FORCE DELTAα DDR5 記憶體不僅支援 Intel 700 及 600 系列平台，更兼容新一代 AMD Ryzen 9000 平台，搭載 XMP3.0 (Extreme Memory Profile) 及 EXPO (EXTended Profiles for Overclocking) Profile 的雙模超頻技術，支援 On-die ECC 除錯機制，提供玩家 8000 MHz 的穩定超頻體驗，全面滿足雙平台用戶的需求，為超凡性能表現帶來飆速突破。
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