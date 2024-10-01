十銓推RGB DDR5桌上型記憶體 搶AMD新平台市佔率

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-01 14:42

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記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (1) 日宣布，推出 T-FORCE DELTAα RGB DDR5 桌上型記憶體，精準適配新一代超微(AMD-US) Ryzen 9000 系列處理器及 X870E 晶片組主機板，透過內建的 AMD EXPO 設定檔，玩家可以輕鬆一鍵超頻至 8000 MHz，嶄露公司記憶體於 AMD 平台強悍無比的超頻實力。

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此外，十銓運用專利 IC 驗證技術，嚴格把關產品品質，為全球電競超頻玩家提供極致穩定且高效的使用體驗。