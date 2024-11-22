大環境不確定因素多 德律明年營運審慎看

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-22 16:48

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檢測設備廠德律 (3030-TW) 今 (22) 日召開法說會，財務長兼代理發言人陳冠元表示，陳冠元表示，德律今年營收可望大幅成長，明年因大環境充滿更多不確定性，對明年營運審慎看待並持續關注車用、伺服器、半導體應用需求。

德律主力產品有兩大類，包括自動光學檢測設備 (IT) 及電路板測試機 (BT)，前者涵蓋錫膏自動光學影像檢測機、AOI、X-Ray 自動檢測機，後者則應用在下游的組裝電路板測試機與全功能電路板自動測試機。

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陳冠元指出，傳統 SMT 檢測解決方案是公司營收主力來源，占比 85%，提供一條龍的服務，包括 SPI、AOI 等，另外也瞄準半導體相關領域布局，目前佔營收比重約 15%，與去年相當，但若以業績來看，前 10 月年增幅達 58%。

德律為因應客戶需求，建置華亞二期廠區，面積約 1 萬坪，較一期 8000 坪超過 1 倍以上，從今年第一季開始啟用後，面積已使用 50%，可因應未來十年生產空間。