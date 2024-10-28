聯嘉將攜手美商朗訊 進軍AI算力服務市場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-28 19:31

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車用 LED 模組及元件大廠聯嘉 (6288-TW) 今 (28) 日宣布，將攜手美商朗訊進軍 AI 算力服務市場，藉由開發軟硬體一體化的解決方案，協助客戶建構分散式邊緣運算中心。

聯嘉說明，旗下子公司嘉園與整合 GE 電力管理方案的美國朗訊 (LUCENT, INC., USA) 簽署 MOU 備忘錄，將協助客戶建構分散式邊緣運算中心。

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其中，朗訊擁有強大的通信網路專業知識和全球銷售網絡，嘉園則在基礎設施領域中逐步累積人工智慧供應鏈的知識與經驗，雙方將充分整合各自的優勢與資源，開發硬體和軟體一體化的解決方案，為客戶直接提供 AI 算力和應用服務。

聯嘉指出，做為特斯拉電動皮卡 CyberTruck 的前車燈模組供應商，隨著密西根廠成功轉型，營業利益持續上升，且新訂單持續湧入、新專案出貨，樂觀預期下半年業績將優於上半年。

展望後市，聯嘉隨著汽車模組本業營收提升、成本降低和費用改善，並結合明年 AI 新事業及次世代 mini-LED 顯示屏的貢獻，未來的獲利潛力值得期待。