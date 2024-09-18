聯嘉推動再生能源碳平台 開發LED新產品

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-18 18:07

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電動車 LED 光源模組大廠聯嘉光電 (6288-TW) 獲獎不斷，近日再獲「亞太傑出企業獎 (AREA)」肯定，聯嘉總經理黃昉鈺表示，推動跨企業的再生能源碳平台是今年的重要目標，並將緊跟 AI 和智慧城市的發展趨勢，開發次世代 mini-LED 顯示屏。

聯嘉已是連續三年勇奪亞洲 AREA 肯定，而黃昉鈺也二度蟬聯亞洲「卓越企業領袖獎」殊榮，成為今年台灣獲此肯定的 22 位獲獎企業領導人之一。

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由亞洲企業商會主辦的 APEA 是亞太地區企業評比最高殊榮之一；本屆台灣共有 150 家企業參與評選，共同促進亞洲經濟永續、產業創新的發展。

黃昉鈺率領聯嘉團隊布局墨西哥新廠、推動美國密西根廠轉型、公司治理名列台灣市值 50-100 億上市公司排名前 10% 等，均獲肯定，黃昉鈺表示，長遠願景是成為全球車業創新光源領導廠商，以及永續經營的優良幸福企業。

聯嘉目前在北美維持美國每 6-8 台新車至少有 1 台使用聯嘉產品，銷售前五名的皮卡 (Pickup Truck) 更有 3 台使用聯嘉產品。

黃昉鈺強調，秉持「共創、共榮、共好」的理念不遺餘力推動 ESG，並擔任台灣科學園區公會理事，推動跨企業的再生能源碳平台是 2024 年的重要目標，希望這個聯盟能集結眾人之力、以大帶小、配置及整合資源，為美麗的台灣奉獻心力。

聯嘉有 45 家以上世界知名汽車原廠，包括 TESLA、GM、FORD、BMW 和 Porsche 等合作實績，正緊跟上 AI 和智慧城市的發展趨勢，開發次世代 mini-LED 顯示屏。