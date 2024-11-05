長榮航24h全球中英文客服上線 國籍航空首創

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-05 10:20

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長榮航 (2618-TW) 今 (5) 日宣布，即日起正式推出全球各地客服中心 24 小時全天候中英文客服服務，是國內首家提供此創新服務的航空公司，未來也將擴展其他語系的真人文字客服。

為與時俱進服務旅客，長榮航於 2019 年推出 AI 文字客服機器人，提供超過 500 項專業知識，包括訂位票務、班機時刻、行李額度、機場資訊等查詢服務。

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為滿足更多旅客需求，長榮航於 2022 年起透過 GENESYS 系統推「虛擬排隊」功能，若旅客於等待過程中選擇專員回撥服務，即可由系統代替旅客繼續排隊，由專員依原等候順序回撥，減少旅客在客服專線上的等待時間。

長榮航表示，此次率先推出的 24 小時全天候中、英文客服，是持續提升服務的重要進程，確保旅客隨時隨地可獲即時和專業的協助，未來也將擴展其他語系的真人文字客服。