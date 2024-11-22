【量大強漲股整理】集團作帳行情啟動，四大集團股報你知，飆股大公開?

鉅亨研報 2024-11-22 18:10

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 83.07 億元，投信買超 47.09 億元，自營商買超 34.52 億元，三大法人買超 164.69 億元 ，其中，投信連續五日買超，累計買超額 270.6 億 ，另外，外資與自營商都由賣轉買

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美國股市震盪走高，標普 500 指數微漲逾 0.5%，道瓊指數大漲超過 460 點，創下自 11 月 6 日以來最大漲幅，費半指數反彈超過 1.6%，羅素 2000 指數則上漲 1.7%，顯示小型股表現也相對強勁，美國勞工部報告指出，截至 11 月 16 日的當週，初次申請失業救濟人數為 21.3 萬人，降至自 4 月以來的最低水準，顯示勞動市場仍然強勁，(NVDA-US)輝達，受華爾街升評影響， 週四早盤股價飆漲超過 4%，但隨後回吐漲幅，最終小幅收高 0.53%，今年以來，股價已累計上漲 204.48%，儘管輝達在週三盤後公布的財報預示出七季以來最慢的營收成長預期，並引發市場對人工智慧（AI）熱潮是否持續的質疑，華爾街分析師卻普遍上調輝達的目標價，認為輝達的 AI 晶片需求在可預見的未來仍將保持「絕對且異常強勁」，(TSM-US)台積電 ADR 上漲 1.53%，報每股 191.24 美元，法人指出，輝達財報反映出強勁人工智慧需求，預計到 2026，Blackwell 需求將超過供應，這對台積電來說是一個積極的信號，顯示 (2330-TW) 台積電將從輝達的增長中獲益；台股今日開高走高，台股今日開高走高，由權值股領漲，終場上漲 348.66 點，收在 22904.32 點，成交量微縮至 3437.45 億，台股今日收量縮小紅 K，站穩十日線之上，外資 + 投信同步買超下，將有機會續攻向上，台股 Q3 稅後淨利達 1 兆元，年增率 24％，較市場預期優異，第四季展望將看好，盤勢偏多看待。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，終場上漲 2.97%，收在 1040 元，隨著 AI 和高效能運算需求的持續增長，台積電主導的封裝技術 CoWoS 的訂單量增長迅速。這一現象的主要推動力來自於輝達利用 CoWoS 技術來打造其最新的 AI 加速器，例如 Blackwell 系統，此外，蘋果等科技巨頭也紛紛加入訂購行列，進一步促進了這項技術的需求；(2317-TW) 鴻海，終場上漲 0.25%，收在 203 元，美國超級運算大會（SC24）於 19 日開幕，鴻海在此次展會中展示了實際安裝 GPU 的量產商品，進一步推廣其先前展示過的 GB 200 NVL72 機櫃，根據摩根士丹利的預估，若以 NVL 36 版本的機櫃來計算，輝達預計 2025 年將出貨約 6 萬至 7 萬櫃的 GB200，然而，由於主要雲端服務供應商（CSP）轉向 NVL 72 版本，實際出貨量可能會降至 5 萬至 6 萬櫃，儘管如此，NVL 72 版本的價格達到每櫃 300 萬美元，遠高於 NVL 36 的 180 萬美元，這意味著，儘管出貨量可能較少，但單價提升將有助於推動 GB200 供應鏈的營收增長；(2454-TW) 聯發科，終場上漲 3.56%，收在 1310 元，預計第 Q4 手機業務營收將超越第三季，尤其是其天璣 9400 晶片已經獲得多家中國手機品牌的採用，並計劃進一步打入韓國品牌市場，相比去年的天璣 9300，搭載天璣 9400 的機型更多，顯示出市場需求的擴大，聯發科指出，搭載天璣 9400 的智慧型手機銷售表現相當強勁，後市可期。

(3231-TW) 緯創，第三季財報，單季合併營收 2725.42 億元，營業淨利 114.09 億元，稅前淨利為 101.89 億元，均創歷史新高紀錄，累計該公司前三季合併營收 7520.74 億元，年增 18.2%，營業淨利 271.21 億元，較同期大增 60.9%，稅前淨利 273.21 億元，稅後淨利為 121.34 億元，年增 49.2%，EPS 4.26 元，近期三大法人同步買超下，GB200 機櫃開始出貨 明年 AI 續拚 3 位數成長，將有高點可期。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師