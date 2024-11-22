〈緯創法說〉GB200 機櫃已小量出貨 明年AI相關營收躍增三位數

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-22 18:36

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緯創 (3231-TW) 今 (22) 日召開法說會，市場關心輝達(NVDA-US)GB200 最新進度，總經理林建勳表示，GB200 已在第四季開始出貨，雖然僅小量出貨，但預期 AI 相關營收將季增雙位數，更看好明年有三位數成長。

林建勳表示，第四季開始出貨的為輝達 GB200 NVL72 機櫃，其中有一個客戶為「Buy and Sell」，雖然第四季仍為小量出貨，但看好第四季毛利率將較第三季有所成長，也預期機櫃與主機板將是明年第一季重要成長動能，其中機櫃有望大幅成長。

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林建勳補充，雖然機櫃毛利率較低，但相信利潤還是可以合理往上。另外，緯創也已將元鈦水冷解決方案導入產品當中，並採用其他廠商所生產的散熱元件。

通用型伺服器方面，林建勳認為，明年通用型伺服器將成長，緯創表現將優於整體市場。網通部分，自 2019 年投入後，已經斬獲全球最大網通公司大單，樂觀看明年倍數成長，未來幾年成長動能也相當強勁。

至於車用，林建勳則說，由於中國市場內卷問題，車用這一兩年非常艱苦，緯創盡量避開低毛利、殺價競爭的生意，積極往高價值、技術價值高、進入門檻高的方向發展，並慢慢退出消費性產品。

林建勳強調，車用的確是一塊很大的市場，長期來看緯創也不會缺席，不過會慎選客戶與產品。