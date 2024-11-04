長榮航地勤二大形象更新 新制服亮相
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-04 11:54
長榮航 (2618-TW) 近期除了客貨運動能強勁，也不斷強化地勤服務，轉投資長榮航勤今 (4) 日宣布，地勤人員全面換新制服，全新改版的官方網站也同步上線。
長榮航勤新款制服設計揮別過往淺綠色調的日式工作服，在視覺上改以深灰色搭配莫蘭迪綠、橄欖綠色塊拼接，並結合作業面、功能性、舒適性三大面向作為設計主軸，除了可讓工作更便利，也以嶄新的形象提供旅客更優質的服務。
長榮航勤表示，制服是服務人員的識別依據，也是企業的門面，穿上制服的那一刻，就是提供專業服務的開始，為更貼近同仁們工作上的實際需求，新制服在設計前，耗時近一年的規劃與討論，全面蒐集公司近 1500 名員工的意見反饋。
長榮航勤不僅有新制服亮相，全新改版的官方網站同步上線，以提升用戶的使用體驗、加強品牌印象；長榮航勤強調，新官網著重視覺的吸引力，搭配煥然一新的制服，訴求團隊合作和年輕活力的工作氛圍。
長榮航勤為全球各大航空公司提供行李貨物裝卸、航機清潔，以及各項航機地面設備支援等全方位機場地勤服務。
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