長榮航地勤二大形象更新 新制服亮相

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-04 11:54

‌



長榮航勤新款制服設計揮別過往淺綠色調的日式工作服，在視覺上改以深灰色搭配莫蘭迪綠、橄欖綠色塊拼接，並結合作業面、功能性、舒適性三大面向作為設計主軸，除了可讓工作更便利，也以嶄新的形象提供旅客更優質的服務。

‌



長榮航勤表示，制服是服務人員的識別依據，也是企業的門面，穿上制服的那一刻，就是提供專業服務的開始，為更貼近同仁們工作上的實際需求，新制服在設計前，耗時近一年的規劃與討論，全面蒐集公司近 1500 名員工的意見反饋。

長榮航勤不僅有新制服亮相，全新改版的官方網站同步上線，以提升用戶的使用體驗、加強品牌印象；長榮航勤強調，新官網著重視覺的吸引力，搭配煥然一新的制服，訴求團隊合作和年輕活力的工作氛圍。