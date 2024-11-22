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〈台股盤後〉台積電率電子股強彈大漲348點 扭轉周線翻紅漲161點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-22 14:24

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〈台股盤後〉台積電率電子股強彈大漲348點 扭轉周線翻紅漲161點。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股大盤在今 (22) 日電子股馬力強大，主要由台積電 (2330-TW) 及權值股帶動漲勢，一度站月線，終場大盤上漲 348.66 點，上漲 1.55%，收盤指數報 22904.32 點，成交值爲 3437.45 億元，大盤周線收紅上漲 161.55 點或 0.71%，市場專家指出，大盤今天屬跌深反彈走勢，但量能不止爲大盤的最大隱憂。

今天台北股匯市走勢 不同調，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.550 元、貶值 0.5 分，成交金額 6.83 億美元。


台北股市集中市場今天整體電子股今天表現強勢，上午交易 1 個小時，電子股成交值已達到 1000 億元，占大盤總成交值比重的 70% 以上，而台積電收盤以 1040 元作收，上漲 30 元 2.97%，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 及聯發科 (2454-TW) 等表現給力，推升指數一度攻克 2 萬 3000 點。但貨櫃航運類股陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 及萬海 (2615-TW) 則全數收黑。

台北股市集中市場今天早盤開在 22799.53 點，盤中最高 23019.04 點，最低爲 22799.04 點，終場大盤上漲 348.66 點，上漲 1.55%，收盤指數報 22904.32 點，成交值爲 3437.45 億元。

資深證券分析簡伯儀指出，今天台股集中市場呈現反彈走勢，一度之站上月線，但大盤量能不足爲最大隱憂，下周有賴補量才會有持續反彈的力道出現。

台股集中市場，台積電和聯電 (2303-TW) 雙雙以上漲作收，終場電子股指數也上漲 2.11%，占大盤成交比重 68.61%，金融股指數收盤下跌 0.01%，占大盤成交比重 3.52%。受矚目的營建指數漲 0.3%。

電子股次族群以 PCB 及上游原物料漲勢兇猛，台光電 (2383-TW) 及富喬 (1815-TW)、金居 (8358-TW) 股上漲收作。

台股的 IC 載板族群欣興 (3037-TW) 收盤上漲、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 下跌 。蘋果光學元件股的大立光 (3008-TW) 收盤上漲 15 元 0.63%，收盤價報 2380 元，而玉晶光 (3406-TW) 股價也上漲 1 元作收。

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