〈台股開盤〉台積電翻身大漲3% 指數漲逾400點向2萬3叩關
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-22 09:41
美股 21 日四大指數齊漲，激勵台股今 (22) 日開高以 22799.53 點開出，漲逾 240 點，隨後在台積電上漲 3% 的漲勢下，帶動電子權值股一同上攻，超過 1200 檔個股上漲，台股最高來到 22997.88 點，漲 442.22 點，遭逢月線壓力漲幅收斂，未能站上 23000 點大關，早盤估量 3808 億元。
權值股齊心上攻，台積電 (2330-TW)(TSM-US) ，漲約 3%，來到 1040 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 20 元，漲約 1.5%，來到 1285 元；日月光投控 (3711-TW) 漲逾 2% ，廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW) 均漲近 2%。
AI 類股部分走強，光通訊部分，訊芯 - KY(6451-TW) 漲逾 2%、光罩 (2338-W) 漲逾 1%；設備股部分、萬潤 (6187-TW) 漲逾 3%、辛耘 (3583-TW) 漲逾 2%；機殼部分，晟銘電 (3013-TW) 漲近 3%、迎廣 (6117-TW) 漲逾 1%
傳產部分，玻璃陶瓷類股也有所表現，中釉 (1809-TW) 漲近 7%、冠軍 (1806-TW) 漲近 2%、台玻 (1802-TW) 漲逾 1%、凱撒衛 (1817-TW) 於平盤上方遊走。
美股 21 日公用事業、金融股領漲，四大指數均漲，美股道瓊指數上漲 461.88 點，或 1.06%，收 43,870.35 點；那斯達克指數上漲 6.28 點，或 0.03%，收 18,972.42 點；S&P 500 指數上漲 31.6 點，或 0.53%，收 5,948.71 點；費城半導體指數上漲 78.81 點，或 1.61%，收 4,963.05 點。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤前要聞〉外資投信對作航空雙雄、瘋出國旅行逆差千億元、外銷訂單連8紅
- 〈台股盤後〉傳產股撐盤擋不住電子股跌勢 收跌132點險守季線
- 〈美股盤後〉輝達財報後 道瓊升超460點 創11月6日以來最佳
- 00944換股名單出爐！ 川普效應持續，多元產業布局跟漲抗震為當前更佳的選擇
下一篇