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〈台股開盤〉台積電翻身大漲3% 指數漲逾400點向2萬3叩關

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-22 09:41

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〈台股開盤〉台積電翻身大漲3% 指數漲逾400點向2萬3叩關。(圖：shuttetstock)

美股 21 日四大指數齊漲，激勵台股今 (22) 日開高以 22799.53 點開出，漲逾 240 點，隨後在台積電上漲 3% 的漲勢下，帶動電子權值股一同上攻，超過 1200 檔個股上漲，台股最高來到 22997.88 點，漲 442.22 點，遭逢月線壓力漲幅收斂，未能站上 23000 點大關，早盤估量 3808 億元。

權值股齊心上攻，台積電 (2330-TW)(TSM-US) ，漲約 3%，來到 1040 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 20 元，漲約 1.5%，來到 1285 元；日月光投控 (3711-TW) 漲逾 2% ，廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW) 均漲近 2%。


AI 類股部分走強，光通訊部分，訊芯 - KY(6451-TW) 漲逾 2%、光罩 (2338-W) 漲逾 1%；設備股部分、萬潤 (6187-TW) 漲逾 3%、辛耘 (3583-TW) 漲逾 2%；機殼部分，晟銘電 (3013-TW) 漲近 3%、迎廣 (6117-TW) 漲逾 1%

傳產部分，玻璃陶瓷類股也有所表現，中釉 (1809-TW) 漲近 7%、冠軍 (1806-TW) 漲近 2%、台玻 (1802-TW) 漲逾 1%、凱撒衛 (1817-TW) 於平盤上方遊走。

美股 21 日公用事業、金融股領漲，四大指數均漲，美股道瓊指數上漲 461.88 點，或 1.06%，收 43,870.35 點；那斯達克指數上漲 6.28 點，或 0.03%，收 18,972.42 點；S&P 500 指數上漲 31.6 點，或 0.53%，收 5,948.71 點；費城半導體指數上漲 78.81 點，或 1.61%，收 4,963.05 點。

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台玻20.44.62%
冠軍10.85.37%
中釉23.39.91%
台積電10402.97%
辛耘435.50.81%
萬潤475.51.82%
訊芯-KY2231.13%
聯電44.750.79%
鴻海204.50.99%
廣達297.51.19%
日月光投控1561.63%
聯發科12750.79%
晟銘電1522.70%
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