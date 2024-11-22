〈台股開盤〉台積電翻身大漲3% 指數漲逾400點向2萬3叩關

美股 21 日四大指數齊漲，激勵台股今 (22) 日開高以 22799.53 點開出，漲逾 240 點，隨後在台積電上漲 3% 的漲勢下，帶動電子權值股一同上攻，超過 1200 檔個股上漲，台股最高來到 22997.88 點，漲 442.22 點，遭逢月線壓力漲幅收斂，未能站上 23000 點大關，早盤估量 3808 億元。

‌



美股 21 日公用事業、金融股領漲，四大指數均漲，美股道瓊指數上漲 461.88 點，或 1.06%，收 43,870.35 點；那斯達克指數上漲 6.28 點，或 0.03%，收 18,972.42 點；S&P 500 指數上漲 31.6 點，或 0.53%，收 5,948.71 點；費城半導體指數上漲 78.81 點，或 1.61%，收 4,963.05 點。