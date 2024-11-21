〈台股盤後〉傳產股撐盤擋不住電子股跌勢 收跌132點險守季線

輝達 (NVDA-US) 財報未能滿足市場期待，台股今 (21) 日連帶走弱，雖然盤中一度翻紅，不過權值股走弱，終場台股跌 132.7 點或 0.58%，以 22555.66 點作收，險守季線，成交量縮至 3486.92 億元。