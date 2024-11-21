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〈台股盤後〉傳產股撐盤擋不住電子股跌勢 收跌132點險守季線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-21 14:03

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權值股壓抑走勢，終場跌132點收22555點險守季線。(圖：shutterstock)

輝達 (NVDA-US) 財報未能滿足市場期待，台股今 (21) 日連帶走弱，雖然盤中一度翻紅，不過權值股走弱，終場台股跌 132.7 點或 0.58%，以 22555.66 點作收，險守季線，成交量縮至 3486.92 億元。 

權值股普遍下挫，台積電 (2330-TW) 跌 1.46%，鴻海 (2317-TW) 跌 1.7%，聯發科 (2454-TW) 跌 0.78%。另外，廣達 (2382-TW) 小跌 0.51%，台達電 (2308-TW) 跌 1.42%，日月光 (3711-TW) 也跌 0.97%。 


AI 族群表現也弱勢，機殼、散熱相關類股如晟銘電 (3013-TW) 跌逾 4%，奇鋐 (3017-TW) 跌逾 2%，AMAX-KY(6933-TW)、迎廣 (6117-TW) 皆跌逾 1%。其他如緯穎 (6669-TW)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 也都有 1 至 2% 的跌幅。 

強勢類股方面，多由傳產撐盤，如玻璃、營建以及航運等。玻璃族群中，以台玻 (1802-TW) 漲勢最為強勁，漲逾半根停板，漲幅 8.03%，中釉 (1809-TW) 同樣漲逾半根停板，和成 (1810-TW)、冠軍 (1806-TW) 約漲 1%。 

營建族群部分，櫻花建 (2539-TW) 亮燈漲停，皇翔 (2545-TW)、鄉林 (5531-TW)、華健建 (2530-TW) 皆漲逾半根停板，皇普 (2528-TW)、新美齊 (2442-TW)、三地開發 (1438-TW)、宏璟 (2527-TW)、長虹 (5534-TW)、三發地產 (9946-TW) 及富華新 (3056-TW) 皆有 3 至 4% 的漲幅。 

至於航運族群，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW)、四維航 (5608-TW) 漲逾 2%，萬海 (2615-TW)、裕民 (2606-TW)、遠雄港 (5607-TW)、志信 (2611-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 皆漲逾 1%。 

文章標籤

台股盤後輝達台積電AI玻璃營建

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台積電1010-1.46%
迎廣92.4-1.60%
和成17.41.46%
中釉21.27.89%
台玻19.58.03%
華碩610-1.45%
﻿宏碁37.15-1.72%
緯穎2035-2.16%
艾瑪斯-KY256-1.73%
櫻花建55.79.86%
奇鋐650-2.40%
晟銘電148-4.52%
日月光投控153.5-0.97%
台達電381-1.42%
廣達294-0.51%
聯發科1265-0.78%
冠軍10.250.99%
皇翔76.68.35%
富華新34.13.02%
遠雄港44.051.50%
裕民61.21.66%
萬海95.81.05%
四維航19.32.66%
長榮2392.36%
陽明79.32.85%
三發地產24.63.36%
鄉林11.78.33%
長虹87.33.68%
宏璟38.93.73%
三地開發54.53.81%
新美齊25.854.23%
皇普39.34.52%
華建42.755.82%
鴻海202.5-1.70%
慧洋-KY79.91.14%
志信23.151.31%
輝達145.89-0.76%

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