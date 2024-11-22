〈焦點股〉金寶AI紅袍加身朝ODM邁進 爆量高掛漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-22 11:29
金寶 (2312-TW) 積極布局 AI 伺服器領域，並與部分客戶提高代工層級，積極往 ODM 邁進，明年營運可期，有望同步推升獲利表現，激勵金寶今 (22) 日股價亮燈漲停鎖住 32.2 元，早盤成交量也爆量超過 14 萬張。
金寶早盤以 29.9 元開高走高，盤中強攻漲停鎖住 32.2 元，登上 30 元關卡，且站上所有均線，股價創下 2002 年 4 月以來新高，成交爆量超過 14 萬張，排隊委買量也超過 4 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人本周頻繁買賣超，截至昨 (21) 日三大法人本周合計賣超 7929 張。
總經理陳威昌提到，金寶持續優化產品組合，並加入更多與客戶合作的 ODM 產品，將利潤最大化。
另外，AI 伺服器金寶目前以 L2 PC 板組裝為主，目標持續朝向系統組裝邁進，相關業務已經進入爬坡階段，陳威昌指出，雖然明年伺服器營收比重仍不高，但明年出貨將優於今年。
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